SURSE Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți…

marius lazurca
sursa foto: Facebook / Ambasada României în Mexic

SURSE Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan, săptămâna viitoare / Ludovic Orban, vehiculat de asemenea pentru un post de consilier / Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu vor părăsi funcțiile luna viitoare

Analize4 Oct • 278 vizualizări 0 comentarii

Diplomatul Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan, săptămâna viitoare, conform surselor G4Media.

Numele fostului premier Ludovic Orban, care i-a susținut în campaniile prezidențiale din 2024-2025 pe Elena Lasconi, respectiv Nicușor Dan, este, de asemenea, vehiculat pentru un post de consilier prezidențial care ar putea fi numit tot săptămâna viitoare.

Totodată, Cristian Diaconescu (consilier prezidențial – Departamentul Securităţii Naţionale – Coordonatorul Cancelariei Președintelui României) și Luminița Odobescu (consilier prezidențial – Departamentul Afaceri Europene) își vor părăsi funcțiile luna viitoare.

Marius Lazurcă, diplomatul pe care președintele Nicușor Dan l-a propus liderilor coaliției pentru șefia SIE, a fost rechemat de șeful statului din postul de ambasador în Mexic, potrivit unui decret publicat în Monitorul Oficial.

Liderii coaliției, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, au primit cu răceală propunerile lui Nicușor Dan – avocatul Gabriel Zbârcea ls SRI și diplomatul Marius Lazurcă la SIE, potrivit informațiilor G4Media.

Șeful statului face propunerile pentru șefia celor două servicii secrete, dar parlamentul are ultimul cuvânt, la vot. Detalii aici.

știre în curs de actualizare

 

