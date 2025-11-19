G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nicușor Dan: Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea care introduce…

CCR, Curtea Constitutionala, ciocanel, ciocan, justitie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Nicușor Dan: Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile / Ce reclamă șeful statului

Articole19 Noi • 259 vizualizări 0 comentarii

Președintele României a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile, pentru că prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile.

Legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor și a istoricului complet al bolilor, pentru întreaga viață a persoanei și încă cel puțin 180 zile apoi, fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora, chiar și în cazul în care nu există niciun risc de transmitere a bolii.

Aceasta reprezintă o ingerință disproporționată în viața privată, contrară art. 26 din Constituție.

Totodată, atunci când statul gestionează date sensibile, trebuie să existe reguli clare, precise, garanții împotriva abuzurilor și sancțiuni ferme pentru încălcarea confidențialității.

Jurisprudența europeană stabilește astfel de standarde, însă legea sesizată la CCR folosește termeni neclari, nu distinge între cei care au obligația de raportare și cei care pot accesa datele și lasă probleme esențiale în seama unor acte administrative secundare.

Aplicațiile digitale din domeniul sănătății sunt importante pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile. Dar ele trebuie să funcționeze în cadrul limitelor constituționale și să garanteze o protecție adecvată a vieții private și a demnității umane”, a scris președintele pe rețeaua X.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicușor Dan: Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. A fost membru fondator al USB, actualul USR. Dumnezeu să-l odihnească

Articole18 Noi • 1.443 vizualizări
0 comentarii

Nicuşor Dan, întâlnire cu preşedintele Agenţiei Internaţionale de Energie: Mi-a transmis formal că România este aşteptată să adere cât mai repede la această prestigioasă organizaţie în paralel cu aderarea la OCDE

Articole18 Noi • 193 vizualizări
0 comentarii

SURSE Coaliția de guvernare a căzut de acord pe pachetul trei de măsuri și pensiile speciale / Nicușor Dan, o ultimă negociere cu magistrații, marți / În lipsa unui acord, nicio concesie: Se adoptă prima formă de proiect

Articole17 Noi • 14.171 vizualizări
11 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.