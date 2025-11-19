G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Grindeanu: Măsurile de relansare economică încep din 2026 / Din toate măsurile…

Sorin Grindeanu
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Grindeanu: Măsurile de relansare economică încep din 2026 / Din toate măsurile propuse de noi, un impact s-ar simți pe buget în 2028

Articole19 Noi 0 comentarii

Sorin Grindeanu a precizat miercuri, 19 noiembrie, într-o conferință de presă că măsurile de relansare economică propuse de social-democrați vor fi implementate din 2026, iar impactul bugetar al acestora se va resimți în 2028.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„ Acesta este rațiunea pentru care insistăm pe acest plan. Nu putem propune o măsură acum și să vedem imediat și efectele”, a explicat șeful PSD.

Grindeanu este de acord cu reprezentanții administrației locale, care susțin că restructările făcute până acum i-au afectat doar pe ei.

„Există o cerere a administrației locale pe care o consider argumentată. Dânșii spun că de fiecare dată când au fost restructurări, s-au făcut în administrație. Nu își doresc să fie 50 de deconcentrate. Reducerea de cheltuieli trebuie să fie pe alte paliere decât reducerile de salarii”, spune președintele PSD.

Șeful social-democraților susține că dimensiunea reducerii de cheltuieli se va vedea după ce fiecare minister va veni cu propriul plan de restructurare.

„Fiecare reducere de venituri trebuie să fie foarte bine calculată. Suntem de acord cu reducerile de cheltuieli. Să vedem pe fiecare minister în parte care sunt propunerile de restructurare și cred că vom găsi cele 12 miliarde de care avem nevoie fără să tăiem salarii”, a încheiat Sorin Grindeanu.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Grindeanu: Votul a fost unanim. PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar / 10 – 11 miliarde de lei nu e o sumă pe care să nu putem să o economisim din altă parte

Articole19 Noi • 240 vizualizări
2 comentarii

Grindeanu spune că în coaliţie nu au fost discuţii legate de măriri de TVA / S-a ajuns la o creştere nejustificată a preţului la combustibil. Instituţiile abilitate, Consiliul Concurenţei şi ANAF pot să vadă de ce este această creştere

Articole18 Noi • 344 vizualizări
3 comentarii

Grindeanu, despre pensiile magistraților: Dacă nu se ajunge la un acord, PSD susține legea inițială

Articole18 Noi • 70.381 vizualizări
6 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.