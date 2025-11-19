Grindeanu: Măsurile de relansare economică încep din 2026 / Din toate măsurile propuse de noi, un impact s-ar simți pe buget în 2028

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sorin Grindeanu a precizat miercuri, 19 noiembrie, într-o conferință de presă că măsurile de relansare economică propuse de social-democrați vor fi implementate din 2026, iar impactul bugetar al acestora se va resimți în 2028.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„ Acesta este rațiunea pentru care insistăm pe acest plan. Nu putem propune o măsură acum și să vedem imediat și efectele”, a explicat șeful PSD.

Grindeanu este de acord cu reprezentanții administrației locale, care susțin că restructările făcute până acum i-au afectat doar pe ei.

„Există o cerere a administrației locale pe care o consider argumentată. Dânșii spun că de fiecare dată când au fost restructurări, s-au făcut în administrație. Nu își doresc să fie 50 de deconcentrate. Reducerea de cheltuieli trebuie să fie pe alte paliere decât reducerile de salarii”, spune președintele PSD.

Șeful social-democraților susține că dimensiunea reducerii de cheltuieli se va vedea după ce fiecare minister va veni cu propriul plan de restructurare.

„Fiecare reducere de venituri trebuie să fie foarte bine calculată. Suntem de acord cu reducerile de cheltuieli. Să vedem pe fiecare minister în parte care sunt propunerile de restructurare și cred că vom găsi cele 12 miliarde de care avem nevoie fără să tăiem salarii”, a încheiat Sorin Grindeanu.