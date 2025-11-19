Grindeanu: Votul a fost unanim. PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar / 10 – 11 miliarde de lei nu e o sumă pe care să nu putem să o economisim din altă parte

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că în Biroul Permanent Național (BPN) al partidului s-a dat un vot unanim că „PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar”. Sorin Grindeanu a susținut că 10 – 11 miliarde de lei, cât s-ar economisi cu o reducere de 10% a salariilor, poate fi economisită din altă parte.

Întrebat dacă, în cazul în care în lege va scrie „10% reducere cheltuieli de personal”, PSD nu va fi de acord, Grindeanu a răspuns: „Da”.

Sorin Grindeanu a susținut însă că PSD ar fi de acord cu reducerea de cheltuieli prin comasări de instituții.

Principalele declarații ale liderului PSD pe acest subiect: