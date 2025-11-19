G4Media.ro
Grindeanu: Votul a fost unanim. PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor…

sursa foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Grindeanu: Votul a fost unanim. PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar / 10 – 11 miliarde de lei nu e o sumă pe care să nu putem să o economisim din altă parte

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că în Biroul Permanent Național (BPN) al partidului s-a dat un vot unanim că „PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar”. Sorin Grindeanu a susținut că 10 – 11 miliarde de lei, cât s-ar economisi cu o reducere de 10% a salariilor, poate fi economisită din altă parte.

Întrebat dacă, în cazul în care în lege va scrie „10% reducere cheltuieli de personal”, PSD nu va fi de acord, Grindeanu a răspuns: „Da”.

Sorin Grindeanu a susținut însă că PSD ar fi de acord cu reducerea de cheltuieli prin comasări de instituții.

Principalele declarații ale liderului PSD pe acest subiect:

  • Am avut discuții în BPN.
  • În urmă cu 2 zile în coaliție s-au închis discuțiile pe administrația locală: reducerile de 30% cu prag la 20%, cu posibilitatea în 2026 să alegi partea de reduceri, nu cea de disponibilizări. Asta e închisă.
  • A rămas deschisă discuția pe administrația centrală în coaliție.
  • Am cerut părerea colegilor mei și am cerut un vot. Votul a fost unanim: PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar.
  • A, că vom discuta de comasări de instituții, de deconcentrate, de lucruri care țin de o eficientizare a aparatului central, asta susținem.
  • De exemplu, ministrul Agriculturii și-a redus anul trecut bugetul de salarii cu 5%.
  • De restructurări, comasări e nevoie, nu de reduceri de salarii.
  • Concedieri? Cred că pot fi găsite soluții care să ducă la comasări de instituții fără a disponibiliza oameni.
  • CNAIR și CNIR: a fost nevoie prin PNRR să mai înființez o instituție, CNIR. Am luat o parte din angajații din CNAIR și am făcut o nouă instituție, dar cheltuielile sunt mai mari decât dacă ar fi rămas una singură (…) Poate că în unele locuri, atunci când se va ajunge la suprapuneri și dublări de atribuții, s-ar putea, dar e greu să spun acuma, să se ajungă la diferite reduceri de personal, dar astea sunt excepții.
  • Undeva la 10 miliarde de lei, cam atât ar fi suma pe care ar economisi-o statul dacă am aplica reducerea de 10% cu cheltuielile de personal. Nu sunt 14 miliarde.
  • Despre suma asta vorbim, care e evident că poate fi economisită în alt mod și nu e nevoie să tăiem salariile medicilor, profesorilor, polițiștilor, cadrelor militare, ale nimănui.
  • 10 – 11 miliarde nu e o sumă pe care să nu putem să o economisim din altă parte
  • Cred că vom găsi înțelegere și la partenerii din coaliție pe alte măsuri, nu pe tăieri de salarii
  • Viața românilor este mult mai rea decât anul trecut. Dacă statul vine în acest moment și mai reduce încă o tură și mai taie salariile, nu este o măsură pe care PSD să o susțină

Tags:
