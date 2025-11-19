Emiterea rovinietei și a peajului, întreruptă în noaptea de miercuri spre joi
Emiterea rovinietelor și a peajelor poate fi îngreunată timp de 45 de minute în noaptea de miercuri spre joi, din cauza unor lucrări la infrastructura de comunicații, transmite MEDIAFAX.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
CNAIR anunță că întreruperea va avea loc în intervalul 19 noiembrie 2025 (miercuri) ora 23.45 – 20 noiembrie 2025 (joi) ora 00.30, când se vor face lucrări la Centrul de date care găzduiește Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei (SIEGMCR).
CNAIR reamintește utilizatorilor rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că rovinieta poate fi cumpărată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității.
Peajul poate fi plătit până cel târziu la ora 24.00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.