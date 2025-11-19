AG Weinberger sărbătoreşte 40 de ani de carieră şi 60 de ani de viaţă prin concertul „Un Gringo pentru secolul XXI”

Muzicianul AG Weinberger sărbătoreşte 40 de ani petrecuţi pe scenele lumii şi 60 de ani de viaţă pe 2 decembrie, la Sala Pictură a Teatrului Naţional „I.L. Caragiale”, cu concertul „Un Gringo pentru secolul XXI”, transmite Agerpres.

Spectacolul „Un Gringo pentru secolul XXI” este un flux continuu de sunet, imagine, culoare şi emoţie. Este povestea unui Gringo care pulsează viu, călătoreşte azi, în acordurile străzii deceniului trei şi povesteşte în imagini cele mai cuceritoare experienţe ale secolului trecut, dar cu tehnologia de azi, se arată într-un comunicat al Fundaţiei BlueSylvania transmis miercuri AGERPRES.

„O aventură stilistică inedită şi novatoare se naşte chiar sub ochii noştri. GringoTronic este o îngemănare de stiluri, armonii şi influenţe, pornind de la piesele clasice până la elementele de muzică electronică, însoţite de loopuri de chitară, voce, muzicuţă şi lapsteel guitar, toate filtrate în stilul propriu al lui AG Weinberger, precizează sursa citată.

Biletele pot fi achiziţionate pe linkul https://www.bilet.ro/eveniment/un-gringo-pentru-secolul-xxi-concert-aniversar-ag-weinberger-6040-17071-54692.

AG Weinberger, născut în anul 1965, la Oradea, este muzician, autor, eseist şi una dintre cele mai pregnante voci ale libertăţii artistice din România.

Anul acesta a publicat volumele „Muzica între libertate ş manipulare”, „Tratat de gringologie” şi o colecţie de miniaturi pentru pian – „11 Piano Shorts for Encore”.

În anul 2011, a fost decorat de preşedintele României cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, ordin ce i-a fost oferit în semn de apreciere pentru cariera muzicală deosebită şi pentru eforturile constante de a descoperi şi de a promova noi talente.

AG Weinberger este singurul artist român de blues şi de jazz propus şi selectat pentru nominalizare la şapte categorii ale Premiilor Grammy, ediţia 2007, pentru albumul „Nashville Calling”.

Din noiembrie 2021 ocupă funcţia de vicepreşedinte al Institutului Cultural Român.