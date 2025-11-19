G4Media.ro
Grindeanu: De prea multe ori s-a folosit acest fotoliu de primar general…

sursa foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Grindeanu: De prea multe ori s-a folosit acest fotoliu de primar general pentru rampă pentru altceva

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri despre ”contracandidaţii de dreapta” din cursa pentru Primăria Capitalei că vedem în fiecare zi cum se îmbie unul pe altul să se retragă, azi zice Ciucu despre Drulă, mâine spune Drulă despre Ciucu. ”N-am văzut proiecte, lucruri despre Bucureşti, n-am văzut decât politică”, a mai spus Grindeanu, transmite News.ro.

Sorin Grindeanu a declarat la lansarea candidaturii candidatului PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, că ”de prea multe ori s-a folosit acest fotoliu de primar general pentru rampă pentru altceva”.

”Daniel a şi anunţat acest lucru, că va merge primar general ca să se ocupe de Bucureşti, nu ca să fie rampă acest post pentru altceva”, a arătat el.

”Vedem de la contracandidaţii de dreapta, în fiecare zi, cum se îmbie unul pe altul să se retragă. Azi zice Ciucu despre Drulă, mâine spune Drulă despre Ciucu. N-am văzut proiecte, n-am văzut lucruri despre Bucureşti, n-am văzut decât politică. N-am văzut politică dinspre contracandidaţii lui Daniel Băluţă, n-am văzut administraţie”, a completat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a precizat că, indiferent de lucrurile care în mod sigur vor veni în următoarele săptămâni, trebuie să le lase deoparte şi nu trebuie băgate în seamă toate aceste capcane politice. ”Tu şi echipa trebuie să vorbiţi despre Bucureşti şi despre administraţie”, i-a transmis Grindeanu lui Băluţă.

”Nu pot să trec peste a observa că am reuşit aşa în scurt timp cu toţii să ne readunăm forţele şi aici să ştiţi că Daniel are meritul principal şi să ştiţi că are un alt merit pe care vreau să-l sublinez, al Gabrielei Firea. Gabi a fost un om de echipă în această perioadă. Gabi, inclusiv la organizaţia noastră, a făcut un pas în spate, pentru a-i da lui Daniel toate pârghile necesare ca să câştige alegerile din 7 decembrie”, a menţionat liderul PSD.

