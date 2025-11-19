G4Media.ro
VIDEO Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei cu un apel către bucureșteni

Candidatul la alegerile pentru funcția de Primar General al Capitalei, Daniel Băluță, și-a lansat oficial candidatura, cu un apel la bucureșteni, pentru a face un parteneriat.

„Munca mea și energia dumneavoastră – știu să muncesc, să-mi asum și să duc proiectele până la capăt. În timp ce alții vorbesc despre ceea ce nu se poate, eu am făcut”, a declarat Băluță.

El a subliniat că a atras peste cinci miliarde de euro în Sectorul 4, al cărui primar este, și că a construit prima stație de metrou făcută de o primărie, a construit spitale moderne, a reabilitat spitale, școli și grădinițe.

„Am schimbat viața în sudul Bucureștiului. Privesc administrația prin ochii oamenilor. Bucureștiul nu este un oraș prea mare pentru a fi condus, ci prea fragmentat ca să funcționeze. Avem șase sectoare, companii municipale, Ilfovul, din care vin mii de oameni zilnic”, a spus primarul în discursul său.

El a explicat că traficul în zona de nord se blochează pentru că au lipsit investițiile ani de zile.

