Ministerul Educației publică noi reguli pentru temele elevilor: maximum 1 oră la primar, 2 ore la gimnaziu și liceu / Diriginții și directorii urmăresc respectarea normelor – proiect

Directorul și dirigintele trebuie să monitorizeze respectarea timpului maxim de 1 oră pentru elevii din primar și 2 ore pentru gimnaziu și liceu și anual se va colecta feedbackul elevilor și al părinților față de utilitatea și eficiența temelor pentru acasă, potrivit proiectului de ordin privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar, pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, miercuri, 19 noiembrie, potrivit Edupedu.ro.

​​Recent, ministrul Educației și Cercetării a precizat că „ar trebui, la nivelul școlii, toată lumea să știe că temele ar trebui să fie în jur de 2 ore”.

„Eu cred că elevul și-ar face cu mai mult drag o temă mai scurtă decât să-i dai nu știu câte teme pe care nu și le face sau și le face cu supărare și cu nemulțumire, și cu frustrare”, a spus acesta.

La începutul lunii iunie, Daniel David a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că profesorii care dau prea multe teme „merită” să fie atenționați.

Tema suplimentară devine facultativă

Art. 2 (1) „Tema obligatorie, are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei.”

(2) „Tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță.”

O temă facultativă înseamnă că elevul nu este obligat să o facă.

