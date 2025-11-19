Horaţiu Moldovan, CNAS: Spitalele din categoria 3, din categoria 4 vor trebui să se reconfigureze astfel încât structura lor să fie adaptată nevoilor reale ale populaţiei din zona pe care o deservesc

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Spitalele din categoriile trei şi patru vor trebui să se ”reconfigureze”, odată ce unităţile sanitare cu paturi vor fi plătite în funcţie de performanţă, afirmă Horaţiu Moldovan, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). El explică faptul că sumele alocate de la bugetul public pentru influenţele salariale în sistemul public de sănătate au crescut, într-un deceniu, de la 100 de milioane de lei la 17 miliarde de lei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Horaţiu Moldovan a explicat, miercuri seară, la Medika TV, că plata spitalelor în funcţie de performanţă este un proces care se face în mai mulţi paşi, însă cel determinant este, în opinia şefului CNAS, includerea influenţelor salariale în tariful pe caz ponderat.

”Din anul 2015, salariile în sistemul medical s-au ridicat foarte mult. Tarifele cu care sunt plătite spitalele pe cazurile rezolvate nu au crescut în aceeaşi măsură încât să acopere toate aceste salarii, iar Guvernul a venit cu o soluţie, adică introducerea acestor influenţe salariale, adică nişte bani care vin în completarea fondurilor de salarii astfel încât spitalele să poată să asigure cea mai mare cheltuială a lor, adică cheltuiala cu salariile personalului medical. De la 100 de milioane de lei în 2015, aceste plăţi suplimentare, adică influenţele salariale, au ajuns astăzi la 17 miliarde de lei, într-un ritm care nu mai poate să fie susţinut, pentru că bugetul fondului naţional CNAS nu a crescut în aceeaşi măsură în care a crescut acest fond al influenţelor salariale”, a declarat preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan.

El a explicat că modul în care fondurile de salarii sunt alocate către spitale influenţează şi activitatea în spitale, având în vedere faptul că angajaţii dintr-un spital cu un număr mare de pacienţi şi cu cazuri dificile sunt plătiţi la fel ca cei din spitalele mici, cu prezentări puţine.

”Mai mult decât atât, are şi un efect negativ asupra activităţii spitalelor, în sensul în care toate plăţile spitalelor în acest an înseamnă 33 de miliarde de lei. Din 33, 17 miliarde sunt plăţi suplimentare pentru influenţele salariale. În final, ar trebui ca aceste sume să fie incluse în tariful pe caz ponderat, astfel încât spitalele să fie plătite la tarifele corecte”, a subliniat Moldovan.

Potrivit şefului CNAS, în contextul în care spitalele mari şi cele mici primesc în mod similar fonduri, după schimbarea sistemului spitalele de categoriile trei şi patru vor trebuie să se ”reconfigureze”.

”Spitalele vor trebui să ştie că mare parte dintre ele vor trebui să se reconfigureze, mai ales spitalele din categoria 3, din categoria 4 vor trebui să se reconfigureze astfel încât structura lor să fie adaptată nevoilor reale ale populaţiei din zona pe care o deservesc, să nu mai avem spitale cu doi pacienţi din 25 de paturi, cu 23 de paturi goale într-o săptămână. Poate că aceste spitale vor trebui să se redimensioneze în sensul în care poate au nevoie de paturi de cronici, poate au nevoie să dezvolte ambulatoriul de specialitate sau spitalizarea de zi, astfel încât să nu plătim paturi goale”, a explicat Moldovan.

El a subliniat că, odată cu reconfigurarea spitalelor mici, nu vor exista concedieri în sistemul de sănătate, având în vedere că există chiar deficit de specialişti în acest domeniu.