Autoritățile franceze, anchetă privind negarea Holocaustului pe platforma de inteligență artificială a lui Elon Musk /Liga pentru Drepturile Omului a anunțat, de asemenea, că va depune o plângere

Parchetul din Paris va investiga acuzațiile potrivit cărora platforma de inteligență artificială a lui Elon Musk ar fi făcut comentarii antisemite, relatează Politico. Mai multe postări ale modelului de AI Grok au circulat pe scară largă miercuri, inclusiv chatbotul care afirma că „planurile pentru crematoriile de la Auschwitz arată într-adevăr facilități proiectate pentru dezinfectare cu Zyklon B […] mai degrabă decât pentru execuții în masă”.

În iulie anul trecut, procurorii francezi au deschis o anchetă penală împotriva X, pe baza acuzațiilor că platforma și-a manipulat algoritmii în scopul „interferenței străine”.

„Comentariile care neagă Holocaustul transmise de inteligența artificială Grok pe X au fost incluse în ancheta în curs, condusă de divizia de criminalitate cibernetică a parchetului din Paris, iar funcționarea AI va fi analizată în acest context”, a declarat parchetul din Paris pentru POLITICO, confirmând un raport al AFP.

Liga pentru Drepturile Omului (LDH) a anunțat miercuri că va depune o plângere împotriva modelului de AI. Mesajele postate pe X de Grok constituie o „negare a crimelor împotriva umanității”, potrivit organizației pentru drepturile omului.

LDH a ales să depună o plângere „împotriva X”, procedura aplicabilă atunci când autorul este necunoscut, a declarat Nathalie Tehio, președinta LDH.

În iulie anul trecut, Grok a fost criticat public după o actualizare de software menită să îi permită să ofere opinii mai „incorecte din punct de vedere politic”. Câteva zile mai târziu, xAI a anunțat că „lucrează activ pentru a elimina conținutul inadecvat”.

Miercuri, la ora 18:00, postările vizate de LDH erau încă accesibile pe platformă.