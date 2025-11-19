David Beckham, parteneriat pe mai mulţi ani cu Bank of America înaintea Cupei Mondiale

Fostul căpitan al naţionalei Angliei, David Beckham, a semnat un parteneriat pe mai mulţi ani cu Bank of America pentru promovarea programelor sportive globale înaintea Cupei Mondiale FIFA din America de Nord, au anunţat el şi banca, potrivit Reuters. Campionul britanic, care este coproprietar al echipei Inter Miami din Major League Soccer, a contribuit la creşterea popularităţii fotbalului în SUA în timpul carierei sale de jucător şi, mai târziu, în calitate de proprietar, aducându-l pe marele jucător argentinian Lionel Messi la Miami în 2023. Beckham se aşteaptă ca turneul final al Cupei Mondiale să stârnească un interes şi mai mare pentru fotbal în SUA, unde audienţa este inferioară celei înregistrate de alte sporturi, relatează News.ro

„Este cea mai mare competiţie sportivă din lume”, a declarat Beckham pentru Reuters. „Am observat o creştere enormă a popularităţii acestui sport… ştim că există o piaţă uriaşă acolo, este un fel de gigant adormit.”

Cupa Mondială va începe în iunie şi este sponsorizată de BofA. Acordurile cu FIFA şi Beckham se încadrează în strategia celei de-a doua bănci ca mărime din SUA de a investi în evenimente şi programe sportive globale, ca modalitate de a-şi promova marca, de a-şi comercializa serviciile şi de a se implica în comunităţile locale, a declarat David Tyrie, preşedintele departamentului de marketing global şi digital al băncii.

„Va fi un punct de acces pentru clienţii actuali şi potenţiali, dar ceea ce face cu adevărat pentru noi este că deschide brandul Bank of America pentru a depăşi cu mult categoriile financiare tradiţionale şi, sperăm, pentru a crea legături emoţionale care vor stimula loialitatea.”

Părţile nu au dezvăluit detalii financiare despre parteneriat.

Beckham a menţionat numărul tot mai mare de echipe de fotbal MLS, stadioane şi academii de antrenament, combinat cu numărul tot mai mare de fani ai Premier League, ca dovadă că acest sport câştigă teren în SUA.

„Majoritatea proprietarilor din MLS văd această oportunitate (oferită de Cupa Mondială) … pentru a trece la nivelul următor şi a obţine şi mai multe, şi pentru a face acest sport mai popular în ţara lor”, a declarat Beckham, care a fost numit cavaler de către regele Charles în această lună.