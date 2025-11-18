G4Media.ro
Alina Gorghiu: Am depus proiectul de lege care permite CNA să recomande…

Alina Gorghiu, ministrul Justitiei
Alina Gorghiu: Am depus proiectul de lege care permite CNA să recomande din nou difuzarea campaniilor de interes public la TV şi radio

Preşedintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – “România fără violenţă domestică”, Alina Gorghiu (PNL) anunţă marţi că a depus proiectul de lege care permite CNA să recomande din nou difuzarea campaniilor de interes public la TV şi radio. Ea arată că în prezent, legea permite recomandări doar pentru spoturi privind consumul şi traficul de droguri şi traficul de persoane, ceea ce exclude, în mod nejustificat, campanii sociale vitale pentru societate, inclusiv cele de informare şi protecţie pentru victimele violenţei domestice, transmite News.ro.

”Am depus proiectul de lege care permite CNA să recomande din nou difuzarea campaniilor de interes public la TV şi radio Astăzi am depus în Parlament proiectul de lege prin care modificăm art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel încât Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) să poată recomanda din nou posturilor de televiziune şi radiodifuziune difuzarea campaniilor de interes public”, spune Alina Gorghiu, într-un comunicat oficial.

Gorghiu precizează că iniţiativa legislativă a fost formulată în urma discuţiilor din Comisia specială „România fără violenţă domestică”, pe care o conduc, şi a audierii vicepreşedintelui CNA, Valentin Jucan. ”În prezent, legea permite recomandări doar pentru spoturi privind consumul şi traficul de droguri şi traficul de persoane, ceea ce exclude, în mod nejustificat, campanii sociale vitale pentru societate, inclusiv cele de informare şi protecţie pentru victimele violenţei domestice. Această limitare afectează capacitatea statului şi a societăţii civile de a derula campanii cu impact real asupra siguranţei, sănătăţii şi educaţiei publice”, subliniază deputatul PNL.

 Potrivit Alinei Gorghiu, proiectul depus permite CNA să recomande difuzarea: anunţurilor de interes public realizate de autorităţi; campaniilor sociale derulate de ONG-uri; apelurilor umanitare şi caritabile fără caracter comercial. ”CNA va avea, totodată, obligaţia de a adopta criterii clare şi transparente pentru aceste recomandări”, adaugă ea. ”Milioane de români – în special cei din mediul rural, comunităţi vulnerabile sau persoane în vârstă – depind încă de televiziune şi radio pentru informare. Campaniile despre prevenirea violenţei domestice, funcţionarea brăţărilor electronice, siguranţă rutieră, sănătate publică sau protecţia minorilor trebuie să ajungă la oameni. Fără un cadru legal actual, aceste mesaje rămân fără vizibilitate, deşi pot salva vieţi. În cadrul Comisiei speciale am discutat şi despre derapajele din spaţiul audiovizual: transformarea violenţei în divertisment, expunerea victimelor şi utilizarea unui limbaj blamator. Este nevoie de un cadru legislativ ferm, care să protejeze demnitatea umană şi interesul public. Violenţa nu este spectacol. Este infracţiune. Iniţiatori ai proiectului de lege”, mai spune Alina Gorghiu.

