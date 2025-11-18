Bloomberg: Șefa diplomației europene afirmă că atacurile Rusiei asupra UE sunt acte de terorism sponsorizate de stat

Șefa diplomației europene a afirmat că interferența Moscovei în blocul comunitar, inclusiv explozia care a avut loc în Polonia în weekend, ar trebui considerată terorism.

„Aceste acte de sabotaj pe care le organizează pe teritoriile noastre în diferite țări sunt extrem de grave”, a declarat Kaja Kallas, înaltul reprezentant pentru afaceri externe al Comisiei Europene, marți, la un eveniment organizat de Bloomberg.

Ea a citat o declarație anterioară a secretarului general al NATO, Mark Rutte, din februarie, când acesta a afirmat că incidentele hibride comise de Rusia ar trebui numite „terorism sponsorizat de stat”.

O explozie survenită în weekend a avariat o importantă linie feroviară poloneză utilizată pentru transportul de mărfuri esențiale către Ucraina. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a acuzat Rusia de atac, pe care l-a calificat drept „probabil cel mai grav” act de sabotaj din țară de la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei.

Kallas, cunoscută pentru poziția sa dură față de Rusia, a criticat întotdeauna în mod deschis activitățile hibride ale Moscovei, chiar și atunci când alți lideri au fost mai prudenți în atribuirea vinei pentru incidente.

Tusk a declarat luni că un dispozitiv exploziv a distrus o linie ferată în apropierea satului Mika, la aproximativ 100 de kilometri de capitală. Au fost descoperite pagube și în alte locuri de pe aceeași rută.

Ambele acte au avut loc de-a lungul unei legături cruciale care leagă Varșovia de punctul de trecere a frontierei ucrainene la Dorohusk, a spus Tusk. Cei doi suspecți au părăsit Polonia spre Belarus după încercarea de a deraia trenurile. NATO este în strânsă legătură cu autoritățile poloneze și va aștepta rezultatul anchetei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzația. „Ar fi foarte ciudat dacă Rusia nu ar fi prima acuzată”, a spus el, adăugând că „rusofobia este în plină expansiune” în Polonia.

În trecut, Polonia a acuzat în repetate rânduri Moscova pentru o presupusă creștere a numărului de cazuri de sabotaj. Țara se confruntă, de asemenea, cu cel mai mare număr de atacuri cibernetice străine din UE.

Incidentele hibride, cum ar fi incursiunile cu drone, au devenit o întâmplare aproape zilnică în Europa în ultimele luni, perturbând traficul aerian și provocând chiar evacuarea unui sat din România.

După o serie de incursiuni ale dronelor și avioanelor rusești, în special pe frontul estic al NATO, alianța militară a desfășurat mai multe forțe și capacități pentru a proteja spațiul aerian de-a lungul frontierei cu Rusia. UE a căutat, de asemenea, modalități de a-și consolida capacitățile în materie de drone.

„Rusia încearcă cu adevărat să testeze până unde poate merge”, a spus Kallas. „Ar trebui să luptăm.”