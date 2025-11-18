Deputaţi ucraineni îl acuză pe mâna dreaptă a lui Zelenski, Andrii Iermak, de faptul că este implicat în scandalul de corupţie din domeniul energetic ţi îi cer să demisioneze

Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, ar putea fi implicat în scandalul de corupţie în domeniul energetic care zguduie Ucraina în ultimele zile, scrie Le Figaro, transmite News.ro.

Biroul Naţional Anticorupţie din Ucraina (NABU) anunţa marţea trecută, la 11 noiembrie, inculparea a opt persoane cu privire la corupţie, deturnare de fonduri şi îmbogăţire ilegală în sectorul energetic.

Presupusul instigator principal al reţelei este Timur Mindici, un apropiat al preşedintelui Volodimir Zelenski.

Între alte persoane vizate se află oficiali ucraineni de rang înalt, inclusiv ministrul Justiţiei şi secretarul Consiliului Securităţii Naţionale.

Luni, deputaţi din opoziţie au cerut şi capul şefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak.

Deputatul Iaroslav Jelezniak, din cadrul Partidului Golos (liberal), l-a acuzat pe canalul său YouTube pe Andrii Iermak, un apropiat al lui Volodimir Zelenski, de faptul că este la curent cu sistemele de corupţie.

El îl acuză de faptul că este omul care se ascunde în spatele pseudonimului ”Ali Baba” – o trimitere la iniţialele prenumelui său, Andrii Borisovici -, care a ieşit la iveală din mii de ore de interceptări telefonice desfăşurate de către NABU în timpul anchetei.

Alte pseudonime care discutau despre mită şi comisioane au ieşit de asemenea la iveală, de exemplu Rocket, Che Guevara, Sugar Man.

Atât partidul lui Jelezniak, cât şi Partidul Solidaritatea Europeană al fostului preşedinte Petro Poroşenko i-au cerut lui Volodimir Zelenski să-l dea afară imediat pe Andrii Iermak din cabinetul său.

În cazul ăn care nu este posibilă ”organizarea unor noi alegeri pe timpul legii marţiale (…), actuala conducere a biroului preşedintelui, în frunte cu şeful ei, are nevoie de o repornire completă şi imediată”, cere într-un comunicat Partidul Golos.

”Aceasta este o condiţie-cheie a oricărei schimbări în organizarea politică a puterii în Ucraina”, subliniaăz el.

Potrivit publicaţiei ucrainene Strana, Andrii Iermak a fost deja dat afară.

Preşedintele Zelenski se pregăteşte să-l revoce, joi, şi să-l înlocuiască cu fosta ambasadoare ucraineană în Statele Unite Oksana Markarova, potrivit Strana.

Volodimir Zelenski anunţa vineri, pe Telegram, o întâlnire cu aceasta, evocând ”posibile domenii de cooperare viitoare”.

Numeroşi deputaţi din Partidul Servitorul Poporului al lui Volodimir Zelenski pledează în favoarea plecării lui Andrii Iermak, potrivit Straana.

În caz contrar, ei ameninţă să plece din partid, care riscă astfel să-şi piardă majoritatea în Rada, Parlamentul ucrainean.

Andrii Iermak – un fost producător de cinema, specializat în proprietate intelectuală – este mâna dreaptă şi omul din umbră al lui Volodimir Zelenski începând din 2020.

De la începutul Războiului din Ucraina, el joacă un rol important în diverse negocieri internaţionale, susţinut de o îndelungată experienţă diplomatică în privinţa schimbului de prizonieri, în timpul războiului din Donbas din 2014.

Iermak este cunoscut, de asemenea, prin rolul său în scandalul Hunter Biden, după ce a promis că Volodimir Zelenski se angaja în mod public să ancheteze cu privire la întreprinderea la care lucra fiul lui Joe Biden – un lucrupe care şeful statului ucrainean nu l-a făcut nicodată.

În 2024, revista Time înscria această ”eminenţă gri” pe lista sa anuală a celor 100 cele mai influente persoane din lume.

Căderea acestui pilon al administraţiei ucrainene ar fi o lovitură grea aplicată lui Volodimir Zelenski, în contextul în care alt apropiat al acestuia, Timur Mindici, este deja vizat în anchetă.

Timur Mindici, prezentat drept organizatorul sistemului de corupţie, a părăsit luni Ucraina – cu câteva ore înaintea anunţării oficiale a acuzaţiilor, după ce a fost prevenit cu privire la inculparea sa.

În faţa amplorii acestui scandal, Volodimir Zelenski a încercat săptămâna trecută să reia controlul.

El a cerut, pe reţele de socializare, plecarea ministrului Justiţiei Gherman Galuşcenko şi a succesoarei acestuia la Ministerul Energiei Svitlana Grînciuk, care şi-au prezentat demisia în aceeaşi seară.

Preşedintele a anunţat totodată impunerea unor sancţiuni lui Timur Mindici.

Ancheta NABU – desfăşurată în parteneriat cu Parchetul specializat anticorupţie -, denumită ”Operaţiunea Midas”, a durat 15 luni.

Ea descrie o organizaţie complexă, care a oferit ”controlul efectiv” al Energoatom – întreprinderea publică însărcinată cu domeniul nuclear civil – ”nu conducătorilor săi oficiali, ci unui intermediar fără mandat, adevăratul gestionar din umbră”.

Potrivit anchetatorilor, suspecţii le cereau subcontractorilor până la 15% din valoarea contractelor încheiate cu Energoatom, pentru a-şi păstra statutul de furnizori.

Aceste contracte priveau, în parte, construirea unor adăposturi de protecţie a infrastructurilor energetice de atacuri ruseşti.

Suma totală deturnată atinge aproximativ 100 de milioane de dolari, potrivit anchetatorilor.