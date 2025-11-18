UE creează o rezervă de talente, pentru a facilita recrutarea muncitorilor din ţări terţe / E vorba de o platformă care va ajuta la recrutarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din ţările din afara UE

Comisia Europeană a salutat acordul politic provizoriu la care au ajuns marţi Parlamentul European şi Consiliul UE cu privire la Rezerva de talente la nivelul UE, prima platformă la nivelul UE care va facilita recrutarea internaţională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care îşi au reşedinţa în afara UE, informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmite Agerpres.

„Rezerva de talente la nivelul UE va ajuta talentele de la nivel mondial să aleagă UE şi va facilita integrarea de către angajatori a competenţelor de care au nevoie din afara UE pentru a aborda deficitul de forţă de muncă. Făcând procesul de recrutare mai rapid şi mai echitabil, instrumentul va conecta persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cu nevoile pieţei, stimulând inovarea şi susţinând creşterea economică. Astfel, rezerva de talente va spori competitivitatea Europei”, a declarat vicepreşedinta executivă pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu.

Această nouă platformă va facilita identificarea şi recrutarea de către angajatorii din întreaga UE a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din ţări din afara UE pentru ocupaţii care se confruntă cu deficite de forţă de muncă în cadrul UE. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din ţări terţe îşi vor putea înregistra profilurile pe platformă şi îşi vor putea prezenta competenţele, calificările, experienţa profesională şi cunoştinţele lingvistice. Acest lucru va oferi angajatorilor din UE acces la o rezervă mai largă de talente. Locurile de muncă vacante ale angajatorilor din UE din statele membre participante vor fi disponibile în Rezerva de talente la nivelul UE, permiţând persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să găsească locuri de muncă care să corespundă competenţelor lor.

Rezerva de talente va sprijini, de asemenea, punerea în aplicare a parteneriatelor pentru atragerea de talente, o iniţiativă a Comisiei menită să coreleze competenţele lucrătorilor din ţări din afara UE cu nevoile pieţei forţei de muncă din interiorul UE, implicând în acelaşi timp în mod strategic ţările partenere în cooperarea mai amplă în materie de gestionare a migraţiei, inclusiv în prevenirea migraţiei ilegale. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care şi-au dezvoltat competenţele în cadrul unui parteneriat pentru atragerea de talente vor putea să le semnaleze în profilurile lor pe platforma Rezervei de talente la nivelul UE. În plus, Rezerva de talente va sprijini, de asemenea, punerea în aplicare a viitoarelor portaluri juridice europene, începând cu proiectul-pilot UE-India, menit să faciliteze mobilitatea forţei de muncă calificate.

Regulamentul trebuie acum să fie adoptat în mod oficial de Parlamentul European şi de Consiliu. De îndată ce regulamentul va intra în vigoare, Comisia va dezvolta platforma, cu scopul de a o face operaţională cât mai curând posibil. Statele membre participante vor înfiinţa puncte naţionale de contact pentru a sprijini punerea în aplicare a instrumentului.