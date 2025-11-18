Europa nu vrea să fie vasalul tehnologic al SUA şi Chinei, afirmă Macron: „Preferința europeană trebuie să fie prioritară în achiziții publice pentru a permite campionilor tehnologici ai Europei să prospere”

Europa refuză să fie „vasal” al Statelor Unite şi Chinei în domeniul digital, a declarat marţi preşedintele francez Emmanuel Macron, cerând continentului să adopte o „preferinţă europeană” pentru a-şi dezvolta suveranitatea tehnologică, informează AFP, conform Agerpres.

„Să fim clari, Europa nu vrea să fie client al marilor companii sau al marilor soluţii propuse, indiferent dacă e vorba de Statele Unite sau China. În mod clar, vrem să ne concepem propriile soluţii”, a declarat el la Berlin la un summit franco-german dedicat „suveranităţii digitale” a Europei.

Potrivit lui Macron, este vorba „pur şi simplu de un refuz de a fi vasal”, având în vedere că Bătrânul Continent a rămas considerabil în urmă în sectorul tehnologic, în special în cursa pentru inteligenţa artificială.

„Există un cost pe termen scurt de a nu fi vasal, deoarece este nevoie de reinvestiţii”, a spus el, considerând astfel de cheltuieli esenţiale şi argumentând că europenii trebuie „să ia decizii foarte îndrăzneţe”.

Printre acestea, „preferinţa europeană”, în special în achiziţiile publice, trebuie să fie „prioritară”, pentru a permite „campionilor” tehnologici ai Europei să prospere, a afirmat preşedintele francez.

„Ştiţi ceva? Chinezii prioritizează produsele chinezeşti cât mai mult posibil, iar americanii au o preferinţă americană foarte puternică”, în timp ce „noi suntem singurii care nu avem niciodată o preferinţă europeană şi uneori chiar avem o fascinaţie pentru soluţiile non-europene”.

Înaintea lui, cancelarul german Friedrich Merz a insistat asupra unui mesaj similar, solicitând o simplificare a reglementărilor europene şi ca firmele de pe continent să investească în suveranitatea digitală.

„Vedem rivalitatea sistemică dintre Statele Unite şi China, două mari puteri, de asemenea două puteri digitale, care se luptă pentru supremaţia tehnologică. Europa nu trebuie să le cedeze acest teren”, a insistat el.

Macron a cerut UE să „se elibereze de dependenţele tehnologice la fiecare nivel al lanţului valoric, de la infrastructura critică la date, cloud şi software”.

„Nu puteţi dedica puterea economiei voastre celor ‘Şapte Magnifici'” şi „nici nu puteţi delega întreaga funcţionare a democraţiei voastre celor ‘Şapte Magnifici’. Este nesustenabil”, a adăugat el, referindu-se la giganţii americani Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia şi Tesla.

Europa, care „a prioritizat, în ultimii ani, reglementarea actorilor săi interni”, trebuie să se „schimbe” pentru a „inova înainte de a reglementa”, a mai afirmat el.