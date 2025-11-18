Adevăratul motiv pentru care Nicușor Dan l-a demis pe Ludovic Orban de la Cotroceni / Unde a greșit, totuși, președintele

Toate informațiile obținute de G4Media.ro indică faptul că fostul premier și lider PNL Ludovic Orban și-a depășit constant limitele mandatului de consilier prezidențial implicându-se direct în jocuri politice peste capul președintelui Nicușor Dan, acestea fiind motivele care au stat la baza demiterii sale din echipa de la Cotroceni.

Picătura care a umplut paharul ar fi fost acuzația formulată de Orban la adresa USR că se folosește incorect în campania electorală de imaginea președintelui Dan. Declarația l-ar fi iritat pe șeful statului, care i-ar fi comunicat că nu se mai poate așa.

Dar înainte de acest episod, Ludovic Orban și-a luat libertatea de a se pronunța public pe o serie de teme importante, de a ataca PSD pentru diverse decizii sau de a se implica în jocurile interne din PNL. Supra-expunerea fostului prezidențial Orban în media în luna petrecută la Cotroceni este evidentă la o simplă căutare pe net.

Toate aceste ieșiri fără mandat prezidențial ar fi periclitat stabilitatea coaliției și l-ar fi pus pe șeful statului în situații incomode în fața partenerilor de coaliție. Prin urmare, șeful statului a decis să pună punct colaborării cu consilierul său pe politică internă. Comunicatul oficial vorbește despre o despărțire în termeni amiabili.

”Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”, se mai arată în mesajul Administrației Prezidențiale.

În realitate, nu este nici pe departe o despărțire elegantă. Președintele Nicușor Dan îi datorează aproape totul lui Ludovic Orban: și primul mandat de primar General, dar și câștigarea alegerilor prezidențiale.

Nu ajungea la Primăria Capitalei dacă fostul lider PNL nu i-ar fi acordat susținerea partidului său pentru a candida independent în 2020. Nici la Cotroceni nu putea visa fără ajutorul aceluiași Orban. Nicușor Dan s-a calificat în decembrie 2024 în turul doi la o diferență de sub 1% față de Crin Antonescu, cam cât a rupt Forța Dreptei (partidul lui Orban) de la liberali.

Nicușor Dan știa de la bun început pe cine aduce consilier la Cotroceni: nu vreun politician mărunt, fericit să-și treacă în CV funcția de sfetnic de președinți, ci un politician ambițios, fost premier și fost lider de partid. Genul acesta de om politic, care a exercitat puterea la vârf, nu mai prea recunoaște ierarhia și nu o respectă.

Nu-i poți spune lui Orban când să tacă, când să vorbească, ce să spună și ce să nu spună. Apoi, experiența sa politică vastă îl face extrem de util mai ales în relația cu Parlamentul. Sunt puțini în politica internă care să stăpânească bine jocurile de culise, mecanismele parlamentare și sforăriile politice. Orban se numără printre ei.

Pe cine sa va baza Nicușor Dan, care nu are un partid în spate, în cazul unei eventuale acțiuni de suspendare inițiate de AUR anul viitor?

Totuși, Orban ar fi putut deveni o problemă dacă începe să se întindă în mandatul președintelui, să amenințe funcționarea coaliției guvernamentale, să submineze poziția premierului în PNL, să pună în discuție funcții importante în stat, șefi de servicii etc.

Din momentul în care Orban a început să se comporte ca un fel de vicepreședinte al României, ca Vance al lui Trump varianta Cotroceni, nu ca un consilier prezidențial cu mandat extrem de limitat, a devenit o vulnerabilitate pentru Nicușor Dan.

Altfel, Ludovic Orban a intrat toată cariera sa politică pe contrasens. A fost Gică – Contra în relație cu toți foștii șefi de stat, inclusiv cu președinții din partidul său. Este în felul său de a fi un rebel etern, cu o aversiune viscerală față de omniprezența serviciilor secrete în politică. Pe de altă parte, el însuși a avut propriile complicități, cu personaje suspecte, când a avut puterea executivă în mână.

Totuși, când relația președinte-consilier nu mai funcționează, cea mai proastă soluție este o despărțire abruptă. Președintele transmite că nu pune preț pe colaboratorii săi cei mai apropiați și că se debarasează de ei la prima criză, ca de o haină veche. A nu răsplăti loialitățile politice este un semnal greșit pentru orice șef de stat. La acest nivel, lupii singuratici nu rezistă prea mult.

Apoi, cel pedepsit prin demitere se va simți umilit public, va considera că i s-a făcut o mare nedreptate și se va transforma dintr-un colaborator într-un adversar al președintelui.

Varianta cu adevărat amiabilă ar fi fost îndepărtare de Cotroceni prin promovarea în alt post, intern sau extern, pentru a gestiona în mod înțelept o situație complicată.

Mai există varianta ca îndepărtarea intempestivă a lui Orban de la Cotroceni, aproape lipsită de politețe din partea președintelui Dan, să fie dictată de alte rațiuni, de informații la care deocamdată nu avem acces.

Totuși, prin această demitere fără menajamente, președintele Nicușor Dan transmite primul mesaj de forță în sistemul de putere: singurul care decide și se pronunță pe teme importante sunt eu. Toți ceilalți fie execută, fie pleacă.