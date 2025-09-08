Nicuşor Dan anunţă că se întâlneşte cu sindicaliştii din Educaţie la ora 13:30, la Cotroceni / Peste 30.000 de profesori sunt așteptați, luni, la protestul național în Învățământ
Nicuşor Dan a anunţat, luni dimineaţa, că se va întâlni cu sindicaliştii din Educaţie la ora 13:30, la Cotroceni. Preşedintele României a făcut declaraţiile la şcoala gimnazială 150 din Bucureşti, unde învaţă fetiţa sa.
„O să discutăm toate nemulţumirile”, a declarat Nicuşor Dan reporterilor.
Reamintim că peste 30.000 de profesori sunt așteptați luni în stradă, în marș de la Guvern la Palatul Cotroceni, după cum au anunțat sindicatele din Învățământ.
Recent, Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat, la emisiunea InfoEdu de la TVR Info, că profesorii care nu vor să protesteze „ar trebui să fie solidari cu colegii lor care protestează pentru un viitor mai bun al învățământului românesc”, transmite Edupedu.
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat, pentru TVR Info, că „niciun profesor, sindicalist sau nesindicalist, nu-și va permite să nu primească elevii în școală și în clasă”.
