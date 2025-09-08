G4Media.ro
Nicuşor Dan anunţă că se întâlneşte cu sindicaliştii din Educaţie la ora…

Sursa: Captura Facebook - FSE Spiru Haret

Nicuşor Dan anunţă că se întâlneşte cu sindicaliştii din Educaţie la ora 13:30, la Cotroceni / Peste 30.000 de profesori sunt așteptați, luni, la protestul național în Învățământ

8 Sep

Nicuşor Dan a anunţat, luni dimineaţa, că se va întâlni cu sindicaliştii din Educaţie la ora 13:30, la Cotroceni. Preşedintele României a făcut declaraţiile la şcoala gimnazială 150 din Bucureşti, unde învaţă fetiţa sa.

„O să discutăm toate nemulţumirile”, a declarat Nicuşor Dan reporterilor.

Reamintim că peste 30.000 de profesori sunt așteptați luni în stradă, în marș de la Guvern la Palatul Cotroceni, după cum au anunțat sindicatele din Învățământ.

Recent, Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat, la emisiunea InfoEdu de la TVR Info, că profesorii care nu vor să protesteze „ar trebui să fie solidari cu colegii lor care protestează pentru un viitor mai bun al învățământului românesc”, transmite Edupedu.

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat, pentru TVR Info, că „niciun profesor, sindicalist sau nesindicalist, nu-și va permite să nu primească elevii în școală și în clasă”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

