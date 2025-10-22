EXCLUSIV Nababii din Dubai (II): O doctoriță de la Spitalul Județean de Urgență Bacău deține, împreună cu soțul, apartamente de 15 milioane de euro în Dubai/”Investițiile în imobiliare sunt un pas către diversificare de la bussines-ul agricol”/Soții Grigoriu nu au nici o proprietate în România

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Printre cei mai mari investitori români în Dubai se află soții Raluca Valentina (50 de ani) și Daniel Cătălin Grigoriu (49 de ani) din Bacău. Șefă de secție la Spitalul Județean de Urgență, Grigoriu a menționat în declarația de avere din iunie 2025 faptul că, împreună cu soțul, om de afaceri, deține cinci apartamente în luxoasa destinație din Emiratele Arabe Unite. Informații G4Media.ro arată că, între timp, soții Grigoriu ar fi ajuns la șapte proprietăți, fapt infirmat de omul de afaceri băcăuan.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El a transmis că pentru cele cinci imobile cu suprafețe între 327 mp și 607 mp achiziționate între 2022 și 2024 s-au plătit circa 15 milioane de euro, investițiile în imobiliare fiind un pas către diversificare de la bussines-ul agricol, domeniu din care cei doi soți au încasat, în anii din urmă, dividende de zeci de milioane de lei. Paradoxal, aceeași declarație de avere indică faptul că soții Grigoriu nu au nici o proprietate în România. Pentru G4Media.ro, Cătălin Daniel Grigoriu a explicat faptul că în țară locuiește într-o casă aflată pe numele tatălui său.

G4Media.ro publică, în acestă perioadă, o serie de articole dedicate oamenilor de afaceri sau/și bugetarilor care au achiziționat imobile în Dubai sau în alte părți ale lumii, cea mai mare parte a informațiilor fiind în exclusivitate. Primul material din această serie, despre cele 16 proprietăți din Dubai ale fondatorilor imperiului jocurilor de noroc Las Vegas, poate fi citit aici: ”Cine sunt oamenii de afaceri români și bugetarii care și-au investit banii în proprietăți din luxosul emirat / Fondatorul Imperiului Las Vegas, Sorin Doroftei, trimis în judecată de DIICOT, are 16 apartamente: ”Investiții de dinainte de problemele mele juridice, menite să genereze profit”

În declarația de avere semnată pe 13 iunie 2025 de Raluca Valentina Grigoriu, în calitate de șef de secție la Spitalul Județean de Urgență Bacău, document postat pe site-ul unității medicale, apar la capitolul imobile cinci proprietăți achiziționate între 2022 și 2024 în Dubai.

Acestea sunt deținute în coproprietate cu soțul, omul de afaceri Cătălin Daniel Grigoriu, și au suprafețe cuprinse între 327 metri pătrați (mp) și 607 mp. În total, 2.091 mp. Cei doi soți sunt asociați în firme cu activitate în domeniul agricol.

”Investițiile în imobiliare sunt un pas către diversificare de la business-ul agricol. În Dubai am investit la sfârșitul anului 2021 mai mult dintr-o întâmplare, fiind printre puținele țări cu granițele deschise în perioada COVID. Ca și familie, în Dubai călătorim anual de circa 20 de ani, fiind printre puținele destinații calde în perioada iernii. Ulterior, intenția de a achiziționa un apartament în Dubai în care să stăm 2-3 săptămâni pe an s-a transformat într-un business pe termen mediu și lung de investiții în imobiliare în Dubai”, a explicat Cătălin Daniel Grigoriu.

Informații recente ale G4Media.ro indică faptul că cei doi soți ar fi ajuns la șapte proprietăți în Emirate, dar acest lucru a fost infirmat de omul de afaceri. ”Vorbim de 5 imobile pe care le deținem în prezent. Până în prezent am achitat circa 15 milioane de euro! Sunt apartamente. Nu deținem vile sau terenuri intravilane. Noi tot ce deținem și tot ce am cumpărat am făcut-o cu plata prin transfer bancar (BRD) și toate imobilele sunt înregistrate la DLD (Dubai Land Department) atât pe numele meu, cât și al soției. Totul este transparent!”

Despre fondurile necesare acestor achiziții, Cătălin Daniel Grigoriu a explicat că acestea provin din ”dividende din companiile deținute împreună. În perioada 2021-2025 am retras dividende din compania în care suntem și eu și soția acționari, pentru care am plătit toate taxele și impozitele pe dividende aferente. Dividendele declarate se ridică la peste 15 milioane de euro în această perioadă. O verificare simplă a profiturilor declarate de Moldova Farming (societate la care cei doi soți sunt asociați alături de o firmă din Grupul Dedeman n.r.) tot în această perioadă (2021-2024) vor confirma capacitatea de retragere a acestor sume sub formă de dividende. Aș mai preciza că suntem printre puținii români (să nu spun europeni) care au plătit în România (!!!) taxe pentru tranzacțiile din Dubai.”

Primele mențiuni dintr-o declarație de avere a doctoriței Grigoriu despre tranzacții imobiliare apar în 2022 atunci când aceasta a scris că în anul anterior a achiziționat un apartament de 160 mp în Dubai și că, pe 30 aprilie și 31 mai 2022, a vândut alte două apartamente unui cetățean german și unuia turc, contra sumei totale de 2,2 milioane de euro.

Cu toate acestea, imobilele nu au apărut în declarațiile de avere anterioare. Prin intermediul soțului, invocând alte date ale tranzacțiilor, medicul a explicat astfel lipsa acestor mențiuni: ”Ambele apartamente au fost în Dubai. Au fost 2 apartamente cumpărate și vândute în decurs de circa 2-3 luni în cadrul aceluiași an 2021. Aceste tranzacții au avut loc în perioada Octombrie-Decembrie 2021 și din acest motiv nu au apărut în declaratia de avere, declarație ce se depune în luna Mai și care se referă la tranzacțiile din anul anterior. Deci nu aveau cum să apară în declaratia depusă în Mai 2021 (au fost achiziționate în Octombrie 2021) și deși au fost vândute tot în 2021 au apărut în declarația soției din 2022 care făcea referire la anul 2021.”

Paradoxal, în nici una dintre declarațiile de avere depuse de medic între 2015 și 2025 nu apare vreo proprietate în România pe numele persoanelor fizice Raluca Valentina și Cătălin Daniel Grigoriu. Despre acest aspect, omul de afaceri a afirmat că ”Imobilul din Bacău în care locuiesc este din momentul construcției și a rămas așa de circa 7-8 ani pe numele tatălui meu. Toate celelalte investiții, inclusiv imobiliare (depozite, terenuri arabile, etc) sunt făcute de companiile din grup, mai ales Moldova Farming.”

Într-o analiză recentă realizată de Economedia, Alexandra Grapa, agent imobiliar în Dubai, declara că „Mulți români caută soluții alternative pentru a-și proteja capitalul și a-l investi într-un mediu mai predictibil. În prezent, Dubaiul rămâne un mediu fiscal extrem de atractiv, iar pentru moment nu au fost introduse schimbări majore care să afecteze direct investitorii din piața imobiliară. Au apărut si aici niște schimbări, de exemplu: în iunie 2023, s-a introdus un impozit de 9% pe profitul companiilor care depășește 375.000 AED pe an (circa 87.000 de euro) dar nu se aplică persoanelor fizice sau celor care investesc în nume propriu în imobiliare — deci nu afectează investitorii individuali. Și s-au introdus noi reglementări pentru combaterea spălării banilor și pentru protejarea cumpărătorilor.”

Cine sunt soții Grigoriu

Daniel Cătălin Grigoriu și soția sa sunt asociați la societăți care activează în domeniul agricol – în una dintre acestea (Moldova Farming SRL), co-asociat fiind o firmă din Grupul Dedeman. În cea mai recentă declarație de avere, medicul Grigoriu a menționat că de la una dintre aceste firme a încasat, în cursul anului trecut, împreună cu soțul, dividende de circa 21 de milioane de lei. În 2024, dividendele raportate ca primite de la aceeași societate fuseseră de circa 29,4 milioane lei. Cei doi soți mai sunt asociați la o firmă cu activități de asistență medicală specializată care în 2024 a avut o cifră de afaceri de 1,3 milioane lei.

Moldova Farming vinde semințe, pesticide, îngrășăminte și motorină și însămânțează grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță și sfeclă de zahăr pe circa 5.000 de hectare, având o cifră de afaceri de circa 343 de milioane de lei în anul 2024. Conform portalului achizițiilor publice, o foarte mică parte din cifra de afaceri provine din contracte cu statul – tranzacții cu universități cu profil agricol sau stațiuni de cercetare pentru furnizarea de erbicide, pesticide, semințe, îngrășăminte.

În luna august, Consiliul Concurenței a anunțat că are în derulare o investigație privind o posibilă înțelegere de fixare a prețului de vânzare pe piața producției și comercializării semințelor de cultură și pe piața produselor pentru protecția culturilor din România, printre firmele investigate fiind Moldova Farming.

Despre acest anunț, Grigoriu a declarat: ”Când jumătate din distribuitorii de inputuri din piață sunt pe pierderi, când jumătate din distribuitorii importanți sunt în insolvență și supraviețuitorii au profituri de 1-2%, statul român, prin Consiliul Concurenței, a considerat că o ducem prea bine ca urmare a înțelegerii cu furnizorii de semințe și pesticide și astfel suntem în plină investigație.

În realitate vorbim despre un adevărat OLIGOPOL (furnizorii de semințe și pesticide), toate firmele fiind multinaționale cu afaceri de zeci de miliarde de euro la nivel internațional care impun clauze unor distribuitori minusculi precum Moldova Farming! (cota noastra de piață o estimez a fi de cca 3.5% în România pe segmentul de semințe și pesticide). (…) La nivel european în astfel de situații doar acești furnizorii ar fi amendați, dar conform, se pare, legislației din România, Consiliul Concurenței se simte obligat să penalizeze nu doar furnizorii, ci și distribuitorii, amenzile în cazul Moldova Farming fiind procente din întreaga cifră de afaceri, putând atinge astfel valori de milioane de euro! Personal cred că este o mare nedreptate care ni se întâmplă. (…) Observ un război început de statul român împotriva antreprenorilor români și acest lucru mă dezamăgește profund.”

Moldova Farming este principalul finanțator al unei asociații – Rază de Bine – banii fiind folosiți pentru diverse intervenții chirurgicale de care paciente au nevoie și care au fost efectuate în centre de oncologie etc. Conform lui Grigoriu, circa 80% din veniturile de aproape 600.000 de lei pe 2024 ale asociației au provenit de la această societate.

Presa locală a scris în 2015 faptul că Grigoriu își vânduse, la acel moment, unui grup irlandez, părțile sociale de la un distribuitor de îngrășăminte, produse fitosanitare și semințe (Comfert) contra sumei de 19,4 milioane de euro.

Raluca Valentina Grigoriu este medic ginecolog, șef de secție la Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Tot presa băcăuană în 2019 faptul că fusese sancționată de Colegiul Medicilor cu ”mustrare” după ce o pacientă a reclamat că a fost consultată de o rezidentă ce practica meseria fără toate formele legale și fără să fie supravegheată de coordonatorul său, doctorul Grigoriu.

Soțul ei ne-a transmis că ”Mustrarea din 2019 a rămas definitivă. Este vorba despre o pacientă care a murit de pneumonie în garda soției! În astfel de cazuri, Colegiul trebuie să vină cu o sancțiune și mustrarea este cea mai ușoară formă din această categorie. (…) s-a prescris după 2 ani.”

Cătălin Daniel Grigoriu a invocat faptul că pe numele soției au existat diverse reclamații redactate de o avocată care este soția unui coleg de serviciu al acesteia, între părți derulându-se, de mai mulți ani, un conflict deschis. În prezent, acest medic este trimis în judecată.

”Absolut toate aceste reclamații, sesizări, plângeri s-au soluționat favorabil soției. În disperarea de a găsi totuși ceva la adresa soției, colegul penal și răzbunător a instalat aparate de înregistrat în camera de gardă și cabinetul de șef de secție. Soția a găsit întâmplător aparatul prin care era ascultată și înregistrată, a sesizat autoritățile competente și după 2 ani de zile de investigații și percheziții domiciliare, respectivul individ (care în acest an s-a și pensionat) a fost trimis în judecată în 2 dosare penale. Între timp, după găsirea primul aparat de înregistrat, doctorul penal i-a mai amplasat încă unul (continuarea faptei) și acesta din urmă fiind găsit de autorități!”, a transmis Cătălin Daniel Grigoriu.

În 2024, înainte de alegerile locale, omul de afaceri a acordat un interviu în presa națională în care, deși susținea că este de dreapta ca orientare politică, și-a exprimat sprijinul pentru ca Valentin Ivancea, candidatul PSD, să fie ales primar al Municipiului Bacău. De asemenea, media a speculat că soția sa ar fi sprijinită de PSD în cadrul spitalului din Bacău.

”Candidatul Valentin Ivancea era în 2024 candidatul comun PSD – PNL. Suntem prieteni cu Valentin de 20 de ani, și cred și în prezent că ar fi fost cea mai bună alegere pentru funcția de primar al municipiului Bacău. Un om extrem de serios, corect și bun gospodar. Nu suntem și nu am fost vreodată membri de partid, nici în PSD și nici într-un alt partid. Nu am făcut politică niciodată și nici nu am lucrat cu statul niciodată! Dar avem prieteni politicieni efectiv din toate partidele”, a afirmat Grigoriu pe marginea acestui subiect.