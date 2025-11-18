G4Media.ro
Ciolacu, atac la adresa lui Bolojan: Un om vrea să arate că…

Ilie Bolojan si Marcel Ciolacu
Foto: InquamPhotos/ Octav Ganea

Ciolacu, atac la adresa lui Bolojan: Un om vrea să arate că e salvatorul omenirii. Prin această atitudine îndepărtează investitorii, măreşte singur dobânzile

Articole18 Noi • 62 vizualizări 2 comentarii

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu – în prezent candidat la președinția CJ Buzău – îl atacă pe Ilie Bolojan şi critică dur măsurile adoptate de actualul Guvern. Fără a pronunţa numele prim-ministrului, Ciolacu spune că ”un om vrea să arate că e salvatorul omenirii” şi că ”acel om, prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile”. Ciolacu cataloghează deficitul drept ”o gogoriţă” şi susţine că, în perioada în care a construit autostrăzile, Spania a avut un deficit mai mare decât cel pe care îl înregistrează România, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Deficitul comercial a fost o gogoriţă cât noi de mare. Spania a avut deficit de 11,1% când au făcut toate autostrăzile din Spania, când s-au dezvoltat. Italia a avut, la fel, deficit. Polonia întotdeauna depăşeşte deficitul. Au transformat o problemă de deficit – este o problemă de deficit, pe care o negociezi cu Comisia, cum am negociat eu pe şapte ani, într-un anumit ritm suportabil să-l reduci – au transformat într-o criză economică. Cu toate anunţările, vorbim de concedieri”, a afirmat Ciolacu, marţi seară, la România Tv.

El a reclamat că angajările în sistemul public, mai ales în administraţia centrală, n-au scăzut deloc.

”Tot circul e la televizor”, a spus Ciolacu.

Întrebat ce se ascunde în spatele acestui ”circ”, Ciolacu s-a lansat într-o critică la adresa prim-ministrului.

”Nu se ascunde nimic. Un om vrea să arate că e salvatorul omenirii. Acel om, prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile. Când zici: dom’le, România e în incapacitate de plată, normal, eu care te împrumut mă uit la televizor, bă, dacă vorbeşte primul ministru al ţării, înseamnă că aşa e! Normal că-ţi bag dobândă mai mare. Dar uitaţi-vă că sunt date publice la Ministerul de Finanţe: cum te-ai împrumutat, cu ce dobândă?”, a răspuns Marcel Ciolacu. De asemenea, întrebat de ce face premierul acest lucru, Ciolacu a răspuns: ”Pentru că vrea să fie salvatorul omenirii. Aşa consideră, că e un salvator. Salvatorul cui?”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. Deficitul bugetar este real, dar nu se face nici o reformă reală.

    În schimb, toți votează creșterea aberantă și insuportabilă a taxelor. Ajunge!

  2. Nesimtirea e cuvant de ordine in PSD

