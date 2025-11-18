Ilie Bolojan a discutat cu directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei despre provocările sectorului energetic românesc – lipsa capacităţilor de stocare şi conectivitatea redusă cu pieţele vest-europene

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit, marţi, la Palatul Victoria, pe Fatih Birol, directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), aflat în prima sa vizită oficială în România.

S-a discutat despre provocările sectorului energetic românesc, respectiv lipsa capacităţilor de stocare şi conectivitatea redusă cu pieţele vest-europene. Fatih Birol a subliniat dorinţa Agenţiei de a colabora mai strâns cu România şi a precizat că AIE poate realiza o analiză completă a sistemului energetic românesc şi să vină cu recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia, transmite News.ro.

Guvernul anunţă, marţi, într-un comunicat de presă, că premierul Ilie Bolojan şi directorul Executiv al AIE, Fatih Birol, au discutat despre oportunităţile de cooperare, în contextul în care România analizează aderarea la agenţie, odată cu avansarea procesului de aderare la OCDE.

În cadrul întrevederii, premierul a prezentat situaţia actuală a sectorului energetic românesc, subliniind atât diversificarea surselor de energie, cât şi provocările cu care se confruntă ţara: lipsa capacităţilor de stocare şi conectivitatea redusă cu pieţele vest-europene, factori care influenţează preţurile la energie pentru consumatori.

”România are un mix energetic solid şi în expansiune, însă, fără soluţii de stocare şi interconectări suficiente, ajungem să avem surplus de energie la prânz şi importuri scumpe seara, când producţia nu acoperă cererea. Cooperarea cu AIE ne poate ajuta să corectăm aceste dezechilibre, cu impact direct asupra preţurilor suportate de populaţie şi economie”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, citat în comunicatul de presă.

Potrivit Guvernului, directorul executiv al AIE a subliniat că agenţia este deschisă unei cooperări mai strânse cu România, într-un context în care securitatea energetică devine tot mai importantă în regiune.

”Au fost discutate şi subiecte precum evoluţiile recente ale pieţelor energetice, impactul războiului din Ucraina şi dezvoltarea lanţurilor de aprovizionare pentru energie curată. Directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a precizat, de asemenea, că agenţia poate sprijini România cu expertiză tehnică de specialitate, prin realizarea unei evaluări complete a sistemului energetic, însoţită de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia”, a mai transmis Executivul.

În cadrul întâlnirii au fost abordate priorităţile energetice ale României: valorificarea resurselor interne, dezvoltarea proiectelor nucleare, regenerabile şi pe gaz cu emisii reduse, investiţiile în infrastructura de transport şi stocare, precum şi rolul României ca furnizor de stabilitate energetică în regiune, inclusiv pentru Ucraina şi Republica Moldova.

”România oferă oportunităţi în domeniul energiei, iar expertiza AIE poate accelera proiectele care duc la sisteme mai eficiente, mai sigure şi, în final, la preţuri mai accesibile pentru consumatori. Vom consulta instituţiile responsabile şi vom analiza cea mai bună cale pentru a avansa către o eventuală aderare”, a adăugat Ilie Bolojan.

Guvernul transmite că ”rămâne angajat în dezvoltarea unui sistem energetic modern, mai bine conectat, mai eficient şi capabil să asigure preţuri mai stabile pentru populaţie şi economie”.

La întâlnire a participat şi şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.