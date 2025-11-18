Protest spontan al angajaților Camerei Deputaților împotriva reformei administrației

Ascultă articolul

Zeci de angajaţi ai Camerei Deputaţilor au protestat marţi pe holurile Parlamentului faţă de reforma administrației, ei evocând posibilitatea tăierii salariilor cu 10%, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Angajații au purtat afişe cu mesaje precum: „Fără noi, statul cade. Cu noi, statul tace”, „Noi muncim, ei ne ignoră”, „Personalul contractual din Camera Deputaţilor merită respect”, „Instituţie centrală cu salarii de la coadă”.

Aceştia au scandat îndelung când preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a ieşit din birou pentru a intra în plen: „Vrem salarii decente!”, „Nu vă furişaţi, veniţi la dialog!”, „Unde e Bolojan? Tăiaţi de la voi, nu de la noi”.

Premierul Bolojan a anunțat că vrea reforma administrației locale și centrale, care ar duce la scăderea generală a bugetelor publice cu 10%, pentru a diminua deficitul bugetar – cel mai mare din UE.