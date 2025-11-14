Bolojan: Proiectul privind pensiile magistraților va fi publicat la începutul săptămânii viitoare / Coaliția trebuie să ia o decizie până marți / Buna credință și colaborarea reală se va vedea și din termenul în care CSM va da avizul

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-un interviu la Europa Liberă, că proiectul privind pensiile magistraților va fi publicat la începutul săptămânii viitoare, iar coaliția trebuie să ia o decizie privind principalele prevederi ale acestuia până marți.

„Ceea ce s-a întâmplat în zona pensiilor pentru magistrați nu depinde exclusiv de Guvern. Dacă depindea, am fi închis de mult jalonul ca pensiile să fie aduse la maximum 70% din venit și perioada de tranziție de 10 ani. Ceea ce am propus consider că a fost un proiect just, corect, respectuos față de magistrați. Săptămâna viitoare vom repune proiectul, în prima parte a săptămânii o să facem acest lucru, ca să existe o perioadă rezonabilă de timp astfel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviință. Și buna cuviință și colaborarea loială se va vedea și din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz pe proiect, astfel încât să îndeplinim condițiile ca în termenul cel mai scurt să repunem proiectul, pentru ca el să devină lege”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că, dacă acest lucru se întâmplă până în 28 noiembrie, România nu mai are probleme legate de pierderea banilor pentru acest jalon din PNRR.

„La începutul săptămânii viitoare vom tranșa toate detaliile acestui proiect și după ce va fi o decizie a coaliției îl vom anunța. Trebuie să închidem acest lucru din punctul meu de vedere până marți”, a precizat Ilie Bolojan.