Ilie Bolojan recunoaşte că există riscul unei înfrângeri pentru candidaţii partidelor din coaliţie la Primăria Capitalei, dar ”are încredere în români”

Liderul PNL Ilie Bolojan a recunoscut, joi seară, că există riscul înfrângerii pentru cei trei candidaţi la Primăria Bucureşti propuşi de partidele din coaliţie, dar, în acelaşi timp, are încredere că alegătorii Capitalei sunt mai inteligenţi decât oamenii politici şi vor da un vot cerebral, transmite News.ro.

Întrebat la Euronews România despre riscul unei înfrângeri pentru candidaţii propuşi de PNL, USR şi PSD la Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a recunoscut că există acest risc, reamintind că PSD a propus fie candidat comun, ceea ce era dificil de realizat, fie cele trei formaţiuni merg cu propriul candidat.

„Da, riscul ca cei trei candidaţi propuşi de partidele din coaliţie să piardă există în această situaţie, dar am fost pus în faţa două ipostaze. Să încălcăm legea de organizare a alegerilor în spiritul ei, adică să nu facem alegeri, ceea ce n-ar fi fost nici bine pentru Bucureşti, pentru că altfel am fi stat într-un provizorat. Asta pe de-o parte, pentru că unul dintre partide, mai exact PSD, ca să discutăm foarte deschis, nu a fost de acord să se organizeze alegeri decât în condiţiile în care, sau există un candidat comun al coaliţiei, ceea ce ştiam că nu se poate din motive obiective, electorate diferite, candidaţi imposibil de susţinut, sau a doua variantă, fiecare partid se meargă cu candidatul lui”, a explicat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a afirmat că fiecare partid va merge cu propriul candidat, dar are încredere în cetăţenii Bucureştiului că vor da un vot cerebral.

„Eu am încredere întotdeauna şi de multe ori s-a văzut asta, uneori cetăţenii noştri, cetăţeni românii, cetăţenii Bucureştiului sunt mai inteligenţi decât oamenii politici şi vor da un vot cerebral. Am încredere că vor gândi care este votul util pentru Bucureşti”, a declarat Bolojan.

El a afirmat că în campania electorală pentru Primăria Bucureşti activitatea sa va fi centrată pe aspectele guvernamentale, dar că atunci când va putea va fi prezent alături de candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

PNL îl trimite în cursa pentru Primăria Bucureşti pe Ciprian Ciucu, PSD pe Daniel Băluţă, iar USR pe Cătălin Drulă.