VIDEO Nicușor Dan: Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat cei doi primari de sector candidați la Primăria Generală în relația cu speculatorii imobiliari / E o cursă în patru pentru primărie

Președintele Nicușor Dan a declarat, duminică seara, într-un interviu la România TV, că nu se va poziționa în cursa pentru Primăria Capitalei, subliniind că Constituția îi interzice să spună „cum s-au comportat acești doi primari de sector în relația cu speculatorii imobiliari”.

La alegeri din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, cei doi candidați în prezent primari de sectoare sunt Daniel Băluță (PSD) de la Sectorul 4 și Ciprian Ciucu (PNL) de la Sectorul 6.

Șeful statului nu este deranjat că USR îi folosește poza în campania electorală pentru primăria Capitalei.

„Îmi apar și mie aceleași reclame și acolo scrie: „Veți avea în mine un partener”.

Dacă vă veți duce înapoi la Congresul PNL, care a avut loc în vară, veți vedea că la sfârșit le-am spus aceeași frază.

Orice spun în spațiul public sunt conștient că oricine poate să folosească. Așa au ales cei de la USR să folosească”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României susține că nu va favoriza niciun candidat în cursa electorală.

„Constituția îmi interzice să mă poziționez de o parte sau alta și lucrul ăsta o să-l fac. Ce cetățean, ca fost primar, pot să spun ce cred eu că trebuie să se întâmple în orașul ăsta: să avem transparență pe bani, să limităm mafia imobiliară. (…) Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat acești doi primari de sector în relația cu speculatorii imobiliari”, precizează Nicușor Dan.

Șeful statului admite totuși că are un favorit pe care îl va vota și crede că bătălia pentru primăria Capitalei se dă între patru candidați.

„Am un favorit pe care voi pune ștampila în cabina de vot.

În momentul de față, e o cursă în patru din care oricare dintre ei poate să câștige Primăria Capitalei”, conchide Nicușor Dan, referindu-se la Daniel Băluță, Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu.