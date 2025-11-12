Scandal în Justiție: Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare și șefii CSM, pe reducerea pensiilor procurorilor și judecătorilor / Conferință de presă la ora 12:00

Președintele Nicușor Dan se întâlnești, miercuri, cu liderii coaliției de guvernare și șefii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în plin scandal al Justiției cauzat de reducerea pensiilor magistraților.

Procurorul Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a declarat marți seară, la Antena 3, că va participa la întâlnirea cu președintele împreună cu judecătoarea Raluca Costache, șefa CSM.

Sandu a anunțat și că reprezentanții CSM au redactat și trimis la Parchetul General plângerea penală pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu, în scandalul momentului, după ce aceasta a vorbit, la Digi24, despre reducerea pensiilor magistraților. Sandu a numit demersul CSM ”un exercițiu democratic”.

Și judecătoarea Adriana Stoicescu, șefa Curții de Apel Timiș, care apare într-unul din dosarele fostului candidat pro-rus Călin Georgescu, a reacționat marți împotriva premierului și președintelui, comparând scandalul din Justiție cauzat de reducerea pensiilor cu Holocaustul comis de naziști care a cauzat moartea a milioane de evrei și romi.

Administrația prezidențială a anunțat oficial că, miercuri la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților.

Președintele Nicușor Dan va susține miercuri la ora 12.00 o conferință de presă, potrivit agendei anunțate de Administrația prezidențială. G4Media va prezenta LIVE TEXT principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan.

Declarațiile controversate

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți dimineață, că declarația Oanei Gheorghiu referitoare la magistrați ”a fost nefericită”, dar și că reacția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ”a fost exagerată”. Președintele, la care ar urma să ajungă cererea de avizare urmărire penală a vicepremierului după ce CSM i-a făcut plângere penală pentru instigare la ură, discriminare și violență, a transmis că nu va semna documentul. Dan a apreciat că Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcția în care a fost numită de premierul Ilie Bolojan, dar a transmis și că ”magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu”.

”Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, iar reacția CSM a fost mult exagerată. Dacă va ajunge la mine cererea de avizare urmărire penală nu o voi semna. Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție, nu e o greșeală așa mare (…) Magistrații au devenit un fel de vinovați de serviciu și asta nu e normal”, a transmis Nicușor Dan marți dimineață.

Premieră la CSM

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) condus de judecătoarea Raluca Costache a anunțat, luni, că i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce aceasta a vorbit despre micșorarea pensiilor magistraților, într-o emisiune Digi24 de sâmbătă. Este prima dată în istoria recentă când CSM face plângere penală unui membru al Guvernului României. CSM nu a sesizat, însă, procurorii atunci când George Simion a spus că membrii Biroului Electoral Central (BEC) ar trebui ”jupuiți în piața publică” sau când a dat buzna amenințând în Parchetul General.

La începutul lunii august, șefa CSM declara într-un interviu că o pensie de 14.000 de lei este mică pentru un magistrat și că magistrații sunt ”speciali”. Detali, aici.

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a avut, un limbaj similar cu CSM la adresa vicepremierului numit de Ilie Bolojan săptămâna trecută, dar ulterior a spus că este ”o reacție exagerată” și că ”populismul nu se sancționează penal”.

Ce a spus Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, la Digi24, că înțelege faptul că magistraților le este greu să renunțe la veniturile mari pe care le au, dar că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

”Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. E foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani, de asta şi dintr-o dată să ţi se spună nu-l mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta, dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru, ei au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta: România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum”, a declarat Oana Gheorghiu, întrebată cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor.

Vicepremierul a mai spus că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”:

”Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, a spus Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a mai vorbit despre copiii care se culcă flămânzi, în paralel cu judecătorii cărora li se măresc veniturile prin diferite decizii: