CSM i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu după ce a vorbit de pensiile magistraților, dar nu și când George Simion a spus că judecătorii BEC ar trebui ”jupuiți în piața publică” sau când a dat buzna amenințând în Parchetul General

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, luni, că i-a făcut plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce aceasta a vorbit despre micșorarea pensiilor magistraților, dar nu a sesizat procurorii atunci când George Simion a spus că membrii Biroului Electoral Central (BEC) ar trebui ”jupuiți în piața publică” sau când a dat buzna amenințând în Parchetul General.

La începutul lunii martie, BEC a respins candidatura pro-rusului Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 4 mai. Candidatura a fost respinsă cu 10 voturi pentru și patru împotrivă, atât pentru condiții de formă, cât și pe fond.

Membrii BEC care s-au opus au fost cei patru reprezentanți în birou ai partidelor extremiste, toți ceilalți 10 membri au votat pentru invalidare, adică inclusiv judecătorii BEC.

Din Biroul Electoral Central au făcut parte, pe lângă reprezentanții partidelor politice, și cinci judecători: Cristinel Grosu (care era președinte), Mihnea Adrian Tănase (locțiitor președinte), Maricel Nechita, Mihaela Mîneran și Ana Hermina Iancu. În seara invalidării, susținătorii lui Călin Georgescu s-au strâns în fața BEC și au rupt gardurile în momentul anunțului. Mai mult, șeful partidului extremist AUR, George Simion, a vorbit despre ”un nou abuz” și ”o continuare a loviturii de stat” din 6 decembrie:

”Respingerea dosarului de candidat a lui Călin Georgescu e un nou abuz și o continuare a loviturii de stat dată pe 6 decembrie. Jos Ciolacu, jos dictatorii!”, a scris George Simion pe Facebook.

Simion a revenit cu o înregistrare video pe Facebook, prin care a transmis că ”ar trebui jupuiți în piața publică” membrii Biroului Electoral Central care au decis să invalideze candidatura pro-rusului Călin Georgescu, adică inclusiv judecătorii biroului.

”La cât de furioasă e lumea, nu-mi mai pot asuma nimic. Cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică pentru ce-au făcut (…)”, a spus Simion.

CSM nu a făcut plângere penală pentru instigare la ură și violență după derapajul lui Simion referitor la ”jupuire” la adresa judecătorilor BEC și a celorlalți membri ai biroului care au invalidat candidatura lui Georgescu.

Abia a treia zi de la derapaj CSM a transmis că afirmaţiile lui George Simion la adresa procurorului care a audiat cinci parlamentari AUR în legătură cu violenţele de la BEC, sunt de natură „să lezeze grav independenţa şi imparţialitatea procurorului”.

În schimb, a doua zi de la derapaj Parchetul General s-a autosesizat și a deschis dosar penal pe declarațiile referitoare la ”jupuirea” membrilor BEC. Nu e clar în ce stadiu se află dosarul astăzi.

CSM nu a reacționat nici când Simion a spus că trebuie introdusă răspunderea magistraților pentru sentințele pe care le dau sau când a dat buzna în Parchetul General spunând că procurorii așteaptă ordine de la ”servicii și ambasade”.

La sfârșitul lunii septembrie 2023 George Simion a intrat în Parchetul General împreună cu mai multe persoane, cărora li s-a cerut de către jandarmi să nu blocheze accesul. Simion a transmis live că Parchetul General ”nu face nimic” în cazul tinerei care a murit în Spitalul din Botoşani.

”Acest Parchet General ţine pe loc mai multe dosare care… nu au verificare de la băieţi, nu au verificare de la partide, de la cei care ne conduc, de la ambasade, în loc să facă dreptate, pentru ce avem procurori?”, spunea George Simion.

Secția de procurori a CSM a reacționat spunând că afirmaţiile șefului partidului extremist ”sunt de natură a intimida şi afecta în mod grav independenţa procurorilor”, însă nu a reacționat și conducerea CSM.

Instigare la ură după ce a vorbit despre pensiile magistraților

În schimb, CSM a anunțat, luni, că i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu, vicepremierul numit de Ilie Bolojan, pentru instigare la ură și violență, după ce aceasta a vorbit despre nevoia de micșorare a pensiilor magistraților, într-o emisiune Digi24 de sâmbătă.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, printr-un comunicat transmis luni seară, că i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu: O acuză de incitare la ură, violență și discriminare, după ce aceasta a vorbit despre micșorarea pensiilor magistraților.

La începutul lunii august, șefa CSM declara într-un interviu că o pensie de 14.000 de lei este mică pentru un magistrat și că magistrații sunt ”speciali”. Detali, aici.

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a avut, tot luni, limbaj similar cu CSM la adresa vicepremierului numit de Ilie Bolojan săptămâna trecută.

Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, la Digi24, că înțelege faptul că magistraților le este greu să renunțe la veniturile mari pe care le au, dar că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

”Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. E foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani, de asta şi dintr-o dată să ţi se spună nu-l mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta, dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru, ei au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta: România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum”, a declarat Oana Gheorghiu, întrebată cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor.

Vicepremierul a mai spus că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”:

”Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, a spus Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a mai vorbit despre copiii care se culcă flămânzi, în paralel cu judecătorii cărora li se măresc veniturile prin diferite decizii: