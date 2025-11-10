G4Media.ro
BREAKING Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați la Napoli…

Dani-Mocanu-prins-Napoli
Foto: surse protejate

BREAKING Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați la Napoli (oficial)

Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați, luni, la Napoli, potrivit surselor G4Media. Cei doi au fost prinși în localitatea Casola di Napoli, din zona metropolitană a orașului italian.

UPDATE: Poliția a anunțat oficial prinderea celor doi:

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române.”

În 6 noiembrie, manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Mocanu a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, dar a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția.

Dani Mocanu a fost trimis în judecată în 2022 pentru tentativă de omor după o bătaie la o benzinărie din Pitești.

Manelistul Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală după ce nu a fost găsit la domiciliu de către poliţişti. Poliţiştii l-au dat în urmărire şi pe fratele său, Ionuţ Nando Mocanu, condamnat la şapte ani de închisoare cu executare în acelaşi dosar.

Vom reveni

