Bilanţul operaţiunii Jupiter: În cinci zile au fost făcute aproape o mie de percheziţii la nivel naţional / Anchetatorii au deschis peste 280 de dosare penale, pentru infracţiuni precum evaziune fiscală, înşelăciune, contrabandă

Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat că în cele cinci zile în care s-a desfăşurat operaţiunea Jupiter au fost făcute aproape o mie de percheziţii la nivel naţional, fiind puse în aplicare 415 mandate de aducere. De asemenea, au fost deschise peste 280 de dosare penale, iar principalele infracţiuni cercetate sunt de evaziune fiscală, înşelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere, transmite News.ro.

Reprezentanţii Poliţiei Române au afirmat, luni, că în perioada 3 – 7 noiembrie, a fost desfăşurată o nouă fază a operaţiunii Jupiter, iar aceasta a avut drept principal scop combaterea infracţiunilor economico-financiare, a celor pe linia armelor şi substanţelor periculoase, pe linie de protecţia mediului şi a celor de natură judiciară.

În cadrul acţiunilor organizate în cele 5 zile, la nivel naţional, au fost puse în aplicare 978 de mandate de percheziţie domiciliară şi 415 mandate de aducere.

În urma activităţilor desfăşurate, care au vizat 440 de suspecţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 144 de persoane, 16 fiind arestate preventiv, una arestată la domiciliu, 88 puse sub control judiciar (dintre care 3 pe cauţiune) şi alte 39 reţinute.

”Referitor la cele 281 de dosare penale în cadrul cărora au fost desfăşurate activităţi de amploare, principalele infracţiuni cercetate sunt de evaziune fiscală, înşelăciune, c ontrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere, nerespectarea legislaţiei privind protecţia mediului, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, la regimul silvic, furt, infracţiuni de serviciu, corupţie şi altele. Cercetările în aceste dosare sunt continuate sub supravegherea procurorilor de caz, fiind formulate propuneri pentru dispunerea altor măsuri preventive şi luarea de măsuri asigurătorii”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Române.

Astfel, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au desfăşurat 148 de acţiuni de amploare de administrare a probatoriului în 193 de dosare penale aflate în lucru, fiind făcute 674 de percheziţii domiciliare şi puse în executare 233 de mandate de aducere.

Poliţiştii au precizat că în urma activităţilor desfăşurate au fost dispuse măsuri preventive faţă de 72 de persoane, două fiind arestate preventiv, 52 puse sub control judiciar (trei pe cauţiune) şi alte 18 reţinute.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat în aceste dosare pe nale, în perioada de referinţă, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri/sume de bani în valoare de 99.353.673 de lei.

Totodată, anchetatorii au indisponibilizat alte bunuri, a căror valoare pe piaţa ilegală este de circa 20.000.000 de lei, constând în principal în 629.400 de ţigarete de contrabandă, 2.100 de litri de alcool şi peste 40.000 de bucăţi de parfumuri contrafăcute.

De asemenea, în domeniul investigaţiilor criminale, poliţiştii au făcut 119 mandate de percheziţie domiciliară, în cadrul a 40 de dosare penale deschise pentru infracţiuni de furt, înşelăciune, tâlhărie, şantaj, ultraj, violenţă în familie şi informatice.

Faţă de 43 de persoane au fost dispuse măsuri preventive, dintre care 12 au fost arestate preventiv, una arestată la domiciliu, 20 puse sub controlul judiciar şi alte 10 reţinute.

În aceste dosare penale au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 208.000 de lei, constând în principal în 600 de grame de bijuterii din aur, 2.800 de kilograme de materiale feroase şi 3.500 de litri de combustibil.

Totodată, structurile de arme, explozivi şi substanţe periculoase au pus în aplicare, în cadrul operaţiunii naţionale, 91 de mandate de percheziţie domiciliară în 26 de dosare penale, având ca obiect infracţiuni la regimului armelor şi al muniţiilor şi nerespectarea regimului deşeurilor periculoase.

În aceste dosare penale sunt făcute cercetări privind 16 suspecţi, faţă de 5 persoane fiind dispuse măsuri preventive (2 arestate preventiv şi 3 puse sub controlul judiciar).

Anchetatorii au ridicat peste 66 de tone din categoria deşeurilor şi substanţelor periculoase, 441 de kilograme de articole pirotehnice, 23 de arme neletale, două arme letale, 5.800 de bucăţi de muniţie letală, 200 de bucăţi muniţie neletală, precum şi alte bunuri şi înscrisuri relevante.

Reprezentanţii Poliţiei Române au menţionat că la nivelul structurilor de ordine publică au fost desfăşurate 15 acţiuni operative, fiind puse în aplicare 90 de mandate de percheziţie domiciliară. Au fost vizate în principal infracţiuni de mediu, pe linie de silvicultură, piscicultură şi gestionarea deşeurilor.

Poliţiştii au pus în aplicare 55 de mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 24 de persoane, 11 fiind reţinute şi 13 puse sub control judiciar.

De asemenea, au fost indisponibilizaţi 178.938 de lei şi 23 metri cubi de material lemnos, precum şi alte bunuri şi documente de interes în cauze.

La nivelul structurilor de poliţie transporturi au fost desfăşurate două acţiuni operative, în cadrul cărora au fost puse în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară, fiind vizate infracţiuni de braconaj piscicol şi de mediu.

În urma activităţilor, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri î n valoare de 307.000 de lei şi au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 156.000 de lei.

Acţiunile s-au derulat la nivel naţional, cu intervenţii simultane în multiple judeţe, sprijinite de logistica alocată de Ministerul Afacerilor Interne prin Poliţie şi Jandarmerie, sub coordonarea Parchetului General.

”Această amplă mobilizare transmite un semnal foarte clar: statul român, prin instituţiile sale, este capabil să reacţioneze decisiv în faţa fenomenelor infracţionale de mari proporţii. De asemenea, arată determinarea Ministerului Afacerilor Interne pentru a combate criminalitatea economico-financiară. Datele prezentate evidenţiază amploarea, diversitatea şi complexitatea intervenţiei”, au mai transmis reprezentanţii Poliţiei Române.