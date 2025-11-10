Șeful Comunității Evreiești din Constanța, despre vicepremierul Oana Gheorghiu: ”Proasta satului, mai bine tăcea”
Sorin Lucian Ionescu, șeful Comunității Evreiești din Constanța, a înregistrat un derapaj, luni, la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu.
- ”Proasta satului, plătită lunar cu 4.400 de euro NET din donațiile oamenilor, mai bine tăcea!”, a scris pe Facebook Sorin Lucian Ionescu la o postare în care distribuia o știre de pe România TV referitoare la criza din Justiție.
- Silviu Vexler, reprezentantul Comunității Evreiești în Parlamentul României, nu a transmis, la solicitarea G4Media și ISE, un punct de vedere până la publicarea acestui articol.
- Sorin Lucian Ionescu a blocat reporterul G4Media și ISE pe telefon și rețelele de socializare.
În campania electorală, șeful Comunității Evreiești din Constanța a pus egal între Elena Lasconi și fostul candidat pro-rus, cu discurs legionar Călin Georgescu. Sorin Lucian Ionescu, care a condus ani de zile televiziunea locală a PSD fondată de Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu și Sorin Strutinsky, a acordat spații largi reprezentanților partidelor extremiste AUR și SOS din filialele locale, în campaniile electorale din 2024, în publicația sa locală, nemarcate ca fiind publicitate. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, printr-un comunicat transmis luni seară, că i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu: O acuză de incitare la ură, violență și discriminare, după ce aceasta a vorbit despre micșorarea pensiilor magistraților.
- La începutul lunii august, șefa CSM declara într-un interviu că o pensie de 14.000 de lei este mică pentru un magistrat și că magistrații sunt ”speciali”. Detali, aici.
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a avut, tot luni, limbaj similar cu CSM la adresa vicepremierului numit de Ilie Bolojan săptămâna trecută.
Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, la Digi24, că înțelege faptul că magistraților le este greu să renunțe la veniturile mari pe care le au, dar că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate
