Bloomberg: UE intenționează să interzică Huawei în rețelele mobile ale țărilor membre

Comisia Europeană explorează modalități de a obliga statele membre ale Uniunii Europene să elimine treptat Huawei Technologies și ZTE din rețelele lor de telecomunicații, potrivit unor persoane implicate în această chestiune, scrie Bloomberg..

Vicepreședintele Comisiei, Henna Virkkunen, dorește să transforme recomandarea Comisiei Europene din 2020 de a înceta utilizarea furnizorilor cu risc ridicat în rețelele mobile într-o cerință legală, potrivit persoanelor care au solicitat să nu fie identificate, deoarece negocierile sunt private.

Deși deciziile privind infrastructura aparțin guvernelor naționale, propunerea lui Virkkunen ar obliga țările UE să se alinieze la orientările Comisiei în materie de securitate.

UE se concentrează din ce în ce mai mult pe riscurile prezentate de producătorii chinezi de echipamente de telecomunicații, pe măsură ce relațiile comerciale și politice cu al doilea partener comercial al său se deteriorează. Preocuparea este că predarea controlului asupra infrastructurii naționale critice către companii cu legături atât de strânse cu Beijingul ar putea compromite interesele de securitate națională.

Virkkunen examinează modalități de a limita utilizarea furnizorilor chinezi de echipamente în rețelele de telefonie fixă, pe măsură ce țările fac presiuni pentru implementarea rapidă a cablurilor de fibră optică de ultimă generație pentru a extinde accesul la internet de mare viteză.

Comisia ia în considerare, de asemenea, măsuri pentru a descuraja țările din afara UE să se bazeze pe furnizorii chinezi, inclusiv prin reținerea finanțării Global Gateway pentru țările care utilizează granturile pentru proiecte care implică echipamente Huawei, potrivit surselor.

Reprezentanții Comisiei și ai Huawei nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Ministerul de Externe al Chinei a criticat anterior caracterizarea UE a Huawei și ZTE ca furnizori cu risc ridicat, considerând că aceasta nu are temei juridic sau factual.

Preocupările cu privire la Huawei și ZTE au reapărut în toată Europa, întrucât atât Germania, cât și Finlanda iau în considerare restricții mai stricte pentru furnizorii chinezi, a anunțat Bloomberg News. În timp ce țări precum Marea Britanie și Suedia au interzis utilizarea furnizorilor chinezi cu ani în urmă, altele, precum Spania și Grecia, continuă să permită utilizarea furnizorilor chinezi în rețelele lor. Susținătorii unei politici dure față de China din UE au avertizat că această abordare inegală prezintă riscuri semnificative pentru securitate.

Interzicerea anumitor furnizori va declanșa probabil o bătălie politică, întrucât țările s-au opus mult timp cedării controlului asupra deciziilor privind Huawei către comisie. Operatorii de telecomunicații se vor opune, de asemenea, restricțiilor, argumentând că tehnologia Huawei este mai ieftină și mai bună decât alternativele occidentale.

Problema a devenit pentru prima dată importantă în timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump, când Washingtonul a interzis Huawei și a exercitat presiuni puternice asupra țărilor europene pentru a urma acest exemplu.

Comisia a elaborat „setul de instrumente 5G”, care îndemna țările să excludă furnizorii cu risc ridicat din infrastructura lor de radio și de rețea centrală. Cu toate acestea, țările UE nu erau obligate să respecte acest set de instrumente, deoarece infrastructura critică și securitatea națională sunt la latitudinea țărilor.

Suedia a implementat o interdicție totală asupra Huawei, dar această măsură a declanșat o reacție negativă din partea Chinei, care a descurajat alte țări să urmeze acest exemplu.

Fostul comisar european Thierry Breton a încercat ulterior să crească presiunea asupra țărilor, numind în mod explicit Huawei și ZTE — o schimbare față de referirile anterioare la furnizori anonimi cu risc ridicat. El s-a angajat, de asemenea, să elimine tehnologia acestora din rețelele proprii ale comisiei, dar acest lucru nu a determinat capitalele naționale să ia măsuri.

Când Trump și-a început al doilea mandat în acest an, industria telecomunicațiilor a anticipat o reevaluare a rolului companiilor chineze de tehnologie în Europa. Rivala finlandeză a Huawei, Nokia Oyj, a avertizat cu privire la utilizarea pe scară largă a Huawei în rețelele europene, în contextul în care China ia măsuri pentru a elimina treptat Nokia și alți furnizori occidentali de pe piața sa internă.