Octavian Berceanu susține că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere cu muniţie din Kazahstan / Fostul șef al Gărzii de Mediu, martor denunțător în dosarul DNA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu a declarat că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere care viza aducerea de muniţie din Kazahstan şi vinderea ulterioară a acesteia către un stat european, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Berceanu a precizat, luni, pentru Europa FM, că este martor şi denunţător în această anchetă.

„Eu am denunţat fapta în faţa organelor de urmărire penală. Am mers la DNA. Cu ei am construit strategia şi, în multele variante pe care le-am avut, am ales-o pe aceea de a merge mai departe şi de a devoala tot ce se află în spatele acestei structuri: oameni, intenţii şi modul lor de business”, a spus fostul şef al Gărzii de Mediu.

El a menţionat că a fost contactat iniţial de către un membru al unui partid politic, pentru a-şi exprima punctul de vedere în legătură cu proiecte privind energia regenerabilă.

„În mare, lucrurile stau în felul următor: O structură din afara României s-a gândit să aducă pe teritoriul european muniţie de tip rusesc, pe care s-o livreze unui stat european. Acest stat s-o cumpere cu bani din fondul SAFE şi s-o revândă pe piaţa din Ucraina, pentru că au nevoie. Foarte mare parte din artileria lor se bazează pe muniţie de tip rusesc. Noi vorbim de nişte actori statali în această afacere şi nu vorbim doar de persoane precum Isăilă. Au crezut că găsesc un punct slab, din datele lor, pe teritoriul României, ca membru NATO, şi atunci s-au gândit că aceasta este o oportunitate de a introduce acest armament prin România, să-l revopsească pentru a dispărea cumva provenienţa muniţiei şi să fie revândută. În paralel, era vorba şi de o altă afacere, de a crea o fabrică de armament sau de muniţie, respectiv, pe teritoriul României de către această structură”, a declarat Octavian Berceanu.

Fostului şef al Gărzii de Mediu i-a fost propusă suma de 10 milioane de euro, în schimbul susţinerii pentru acest tip de afacere.

El a adăugat că, în schimbul acestor bani, trebuia să se asigure că afacerea „va funcţiona”, din punctul de vedere al structurii respective, inclusiv „pe termen lung”. Berceanu a menţionat că a fost avansată inclusiv promisiunea unul posibil „sprijin politic” pentru candidatul USR la Primăria Capitalei.

„Pe lângă aceste investiţii, ei investeau şi în politicieni. Intenţia lor asta era. Investeau în oameni care la un moment dat pot să ajungă în poziţii care contează în statul respectiv. (…) În momentul în care o astfel de structură investeşte într-un politician, acel politician devine o portavoce a respectivei structuri. (…) Banii care mi-au fost oferiţi mie în propunerea lor au fost de 10 milioane de euro”, a spus fostul şef al Gărzii de Mediu.

Pe de altă parte, Berceanu a atras atenţia asupra tehnicii „vechi” pe care o are Direcţia Naţională Anticorupţie şi a făcut apel la decidenţi să ia măsuri astfel încât instituţia să poată avea dotări moderne.

„Am fost în prima linie, cu arme de luptă – nişte scobitori. Şi atunci a fost primul meu mare semn de întrebare, când am realizat că, de fapt, DNA în momentul de faţă nu are dotările tehnice care să asigure securitatea in integrum sau să ajute în mod consistent la asemenea investigaţii. Dacă sunt decidenţi care vor să audă ceea ce spun acum, e foarte important. Dacă vor ca DNA-ul să lupte pentru combaterea corupţiei, are nevoie de dotări. Eu m-am dus acolo cu nişte scobitori. Adică cu o tehnică veche, poate de 20 de ani. Şi am fost verificat, dacă sunt purtător de tehnică, într-un mediu care nu este deloc prietenos. (…) Au fost 17 întâlniri. Probabil la 10 din aceste întâlniri am fost verificat”, a afirmat el.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a confirmat vineri faptul că o persoană a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu compania naţională Romtehnica, însă a menţionat că a refuzat „categoric” orice întâlnire cu persoana respectivă.

„Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar şi sprijin pe deplin autorităţile pentru clarificarea faptelor. Ştiu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării şi, probabil, de aceea s-au înmulţit atacurile şi fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a scris Moşteanu într-un mesaj postat vineri pe Facebook.

Reacţia lui Moşteanu a venit după ce fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost pus sub acuzare de DNA pentru cumpărare de influenţă, pentru că ar fi promis intervenţii la ministrul Apărării în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată şi compania naţională de armament Romtehnica.

Procurorii susţin că fostul senator ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.

Isăilă a fost reţinut de procurori, după ce martorul respectiv l-a denunţat la DNA, iar vineri un magistrat a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. AGERPRES / (AS – redactor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu)