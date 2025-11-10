Trump amenință BBC cu un proces de 1 miliard de dolari

BBC ar putea fi confruntată cu un proces de 1 miliard de dolari după ce avocații președintelui american Donald Trump au trimis o scrisoare organizației în care afirmau că vor întreprinde acțiuni legale dacă aceasta nu retractează „în totalitate și în mod echitabil” un documentar Panorama, notează publicația britanică.

Avocații au solicitat, de asemenea, scuze și despăgubiri pentru președinte.

Documentarul, difuzat în octombrie 2024, a îmbinat două părți diferite din discursul lui Trump ținut pe 6 ianuarie și l-a prezentat ca pe o singură secțiune continuă.

În Florida, unde, potrivit scrisorii, ar urma să fie intentat procesul, partea vătămată are la dispoziție doi ani pentru a introduce o acțiune – ceea ce s-ar încadra în calendarul stabilit.

Preşedintele BBC Samir Shah şi-a cerut scuze luni pentru o „eroare de judecată” în editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump într-un documentar al emisiunii Panorama, după demisiile directorului general şi directorului de ştiri al radioteleviziunii britanice.

Shah este președintele consiliului de administrație al postului de televiziune și nu este implicat direct în jurnalismul BBC.

Acesta a spus că BBC recunoaşte că editarea discursului lui Trump a lăsat o impresie înşelătoare şi că ar fi trebuit ge stionată cu mai multă atenţie. El a precizat că respectiva chestiune a fost evaluată intern anterior în cursul anului, dar a apreciat că BBC ar fi trebuit să ia măsuri oficiale la acel moment.

„Este absolut clar că BBC-ul trebuie să fie un campion al imparţialităţii”, le-a scris Shah parlamentarilor britanici, adăugând că BBC este dedicat restabilirii încrederii publicului şi asigurării faptului că jurnalismul său corespunde celor mai înalte standarde de corectitudine.

Despre editarea discursului lui Trump el a spus că după noi deliberări, BBC a acceptat că modul în care discursul a fost editat „a dat impresia unui apel direct la acţiune violentă”.

„BBC doreşte să-şi ceară scuze pentru acea eroare de judecată”, a menţionat el în scrisoare.

Emisiunea Panorama, difuzată cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din SUA, a alăturat două extrase separate din unul dintre discursurile lui Trump, creând impresia că a incitat revolta din ianuarie 2021 de la Capitoliu.



Eroarea a fost inclusă într-un raport intern de un fost consilier privind standardele profe sionale, care a invocat şi deficienţele BBC în acoperirea războiului Israel-Hamas, chestiunilor transgender şi altor subiecte.

Criticile tot mai vocale care au vizat lipsa de echidistanţă a BBC au dus duminică la demisiile directorului general Tim Davie şi directorului de ştiri Deborah Turness.

Deşi preşedintele Samir Shah a acceptat criticile privind editarea discursului lui Trump, el a respins sugestiile că BBC a încercat să „îngroape” vreo acuzaţie sau că nu a abordat vreo problemă.

BBC a publicat corecturi când a prezentat lucrurile greşit, a schimbat orientarea editorială, a făcut schimbări în conducere şi a luat măsuri disciplinare, a dat el asigurări.