Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Ahmed al-Sharaa, președintele sirian aflat pe lista teroriștilor până acum două zile / Sancțiunile împotriva Siriei, suspendate parțial

Președintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe președintele interimar al Siriei, Ahmed Al Sharaa, terorist urmărit internațional până acum câteva zile. În urma întâlnirii bilaterale la care presa nu a avut acces, Departamentul Trezoreriei al SUA a anunțat suspendarea pe termen de 180 de zile a sancțiunilor impuse Siriei, conform Reuters.

Liderul filialei Al-Qaida din Siria, devenit președinte după ce dictatorul Bashar al-Assad a fugit în Rusia, nu a intrat în Casa Albă prin ruta destinată altor șefi de stat și a părăsit întâlnirea fără să dea declarații în fața presei, dar a fost întâmpinat cu urale de o mulțime pro-Siria care s-a adunat în fața clădirii, amintește Reuters.

Suspendarea sancțiunilor este o măsură anunțată încă din luna mai și include mare parte din sancțiunile impuse prin Legea Caesar privind protecția civililor din Siria, adoptată în decembrie 2019 și prelungită la sfârșitul anului 2024, cu excepția anumitor tranzacții care au legătură cu Rusia și Iran, conform Trezoreriei.

UPDATE 20:53 Washingtonul a suspendat aplicarea unora dintre sancțiunile prevăzute de Actul Caesar împotriva Siriei pentru o perioadă de 180 de zile, a anunțat Departamentul Trezoreriei în urma vizitei lui al-Sharaa la Casa Albă, transmite Reuters.

Suspendarea oprește sancțiunile, cu excepția anumitor tranzacții care implică Rusia și Iranul, potrivit Trezoreriei.

Măsura vine în urma unui anunț făcut acum câteva luni, în mai, după ce Sharaa și Trump s-au întâlnit la Riad. Trump a declarat că va ridica toate sancțiunile impuse Siriei, amintește Reuters.

Legea Caesar privind protecția civililor din Siria, cunoscută și sub numele de Legea Caesar, a fost adoptată în decembrie 2019 și prelungită la sfârșitul anului 2024, imediat după căderea guvernului sirian. Aceasta a impus sancțiuni ample asupra Siriei, vizând persoane, companii și instituții legate de fostul președinte sirian Bashar al-Assad.

Anularea proiectului de lege ar necesita o acțiune a Congresului, deși acesta include o prevedere care permite președintelui să suspende sancțiunile din motive de securitate națională.

UPDATE 20:47 După întâlnirea cu Trump, Sharaa a salutat mulțimea pro-Siria adunată în fața clădirii de pe Pennsylvania Avenue. El a fost întâmpinat cu urale de către mulțime, relatează Reuters.

UPDATE 20:41 Al-Sharaa a sosit la Casa Albă puțin după ora 11:30 (18:30 ora României) și a început întâlnirea în Biroul Oval la scurt timp după aceea, transmite The Associated Press.

Întâlnirea este închisă pentru presă, iar conform informațiilor AP, președintele sirian a intrat în clădire de pe West Executive Avenue, o stradă adiacentă Casei Albe, nu prin aleea West Wing folosită pentru sosirile altor lideri străini.

UPDATE 20:37 Ahmed al-Sharaa a ajuns la Casa Albă pentru întâlnirea cu Donad Trump, transmite Forbes Breaking News.

UPDATE 20:32 Un grup kurd din Germania a depus plângere împotriva lui Ahmed al-Sharaa pentru crime de război, genocid și crime împotriva umanității, au confirmat luni procurorii germani pentru AFP, transmite Agerpres.

Cine este Ahmed al-Sharaa

Întâlnirea dintre cei doi lideri este un eveniment istoric pentru relațiile SUA-Siria, dar și o uimitoare răsturnare de situație pentru un om care până acum câteva zile era considerat terorist internațional de către guvernul Statelor Unite, cu o recompensă de 10 milioane de dolari pe capul său, transmite CBS News.

Al-Sharaa, care este fostul lider al unei filiale Al-Qaida din Siria, a renunțat la extremismul islamic după ce a ajuns la conducerea țării sale devastate de război. În urmă cu aproape un an, el îi conducea pe teroriști în ultima fază a războiului civil care l-a forțat pe dictatorul Bashar al-Assad să demisioneze și să fugă în Rusia.

Siria a fost paralizată timp de decenii de sancțiunile impuse de SUA și alte națiuni împotriva lui Assad, iar întâlnirea de luni de la Casa Albă ar putea determina ieșirea țării din izolarea geopolitică, în contextul în care Al-Sharaa încearcă să normalizeze relațiile cu restul comunității internaționale.

Întâlnirea dintre cei doi șefin de stat vine la aproape o săptămână după ce în Siria au avut loc primele alegeri parlamentare după 14 ani – ultimul astfel de scrutin a avut loc în 2011, după care dictatorul Bashar al-Assad a acaparat complet puterea și a început războiul civil care s-a soldat cu sute de mii de morți și milioane de sirieni refugiați.