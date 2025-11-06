EXPLICATIV Cum a cucerit Zohran Mamdani Gen Z la nivel global și ce rol au avut rețelele de socializare

Lângă DJ, în cluburi la miezul nopții, pe stradă alături de cetățenii New York-ului în interviuri scurte despre problemele orașului, alergând la un maraton, la o baie în mare îmbrăcat la sacou, la bodegi descriind comanda lui preferată de sandwich și pe cele mai cunoscute pagini de vox populi din America de pe TikTok – acestea sunt locurile în care se afla Zohran Mamdani în timpul campaniei pentru primăria orașului New York, funcție pe care a câștigat-o mai ales cu ajutorul prezenței sale intense pe rețelele de socializare.

Socialistul Zohran Mamdani este noul primar al orașului New York (NY), după ce a obținut peste 50% din voturile cetățenilor și a câștigat detașat în fața adversarului său, Andrew Cuomo, care era susținut de președintele Donald Trump. Victoria membrului Partidului Democrat se explică prin strategia de comunicare pe care acesta a avut-o pe rețelele de socializare în ultimul an, strategie care i-a atras nu doar pe tinerii din New York, ci și pe cei din întreaga lume.

Mamdani este avantajat de comunitatea uriașă pe care a reușit să o strângă pe canalele sale de social media, având peste 5.6 milioane de urmăritori pe Instagram, 2 milioane de fani pe TikTok, în jur de 470.000 de urmăritori pe Facebook și peste 219.000 de abonați pe canalul de Youtube. Acesta are postări cu zeci de milioane de aprecieri și vizionări pe tot internetul, iar numele noului primar al NY este în topurile de trending pe social media încă de când a câștigat a câștigat alegerile primare democrate pentru Primăria New York-ului de la finalul lunii iunie.

Campania lui Mamdani pentru postul de primar al orașului New York a început la finalul lui 2024 și a continuat până în ziua votului, pe 4 noiembrie 2025. În această perioadă, Mamdani, cu ajutorul celor aproape 100.000 de voluntari strânși pe parcurs, s-a afișat în zeci de ipostaze neobișnuite pentru un politician clasic și a continuat să posteze într-una pe rețelele de socializare, până când a fost descoperit de electoratul tânăr din New York.

The Washington Post notează cum acesta s-a afișat de Ziua Îndrăgostiților, în timp ce cânta o parodie a piesei ”Can You Feel the Love Tonight” și a purtat baloane roșii în formă de inimă pe străzile orașului. De asemenea, el a dat naștere termenului ”Halalflation” (inflația produselor halal, adică cele pe care musulmanii le pot mânca în conformitate cu religia, n. red.), în timp ce discuta despre creșterea prețurilor la alimente din interiorul unui food cart, iar mai târziu a explicat sistemul de vot pe bază de preferințe, în urdu, folosind pahare de lassi, o băutură pe bază de iaurt specifică în India, ca recuzită.

Această campanie a reușit să aducă o victorie surprinzătoare în fața fostului guvernator Andrew M. Cuomo și a avut la bază sute de videoclipuri virale și colaborări cu creatori de conținut foarte populari în State.

Ziarele internaționale scot în evidență faptul că prezența sa digitală a fost autentică și rar întâlnită, iar mesajele sale au rezonat cu tinerii din NY și cu alegătorii de stânga, sătui de platforme și personaje politice cu limbaj de lemn, numindu-l ”primarul internetului”.

Elemente de grafică tipică Gen Z și culori neconvenționale în peisajul politic tradițional

Identitatea vizuală a lui Zohran Mamdani se remarcă printr-o combinație de culori neobișnuită pentru politicienii tradiționali, care preferă de obicei tonurile simple de albastru sau roșu. Paleta sa cromatică include un albastru-violet închis, un galben-portocaliu și nuanțe subtile de roșu și alb. Acestea sunt completate de o combinație de fonturi, unele drepte și moderne, altele care imită scrisul de mână, alături de un font cu aspect vintage, creând astfel o identitate vizuală distinctă și asemănătoare influencerilor, nu sferei politice.

View this post on Instagram A post shared by Zohran Kwame Mamdani (@zohrankmamdani)

Vibe-ul vintage al graficelor lui Mamdani creează un sentiment de familiaritate pentru tinerii prezenți constant pe internet, făcându-le ușor de recunoscut și plăcute vizual. Posterele sale nu par tryhard, așa cum se întâmplă adesea în cazul politicienilor clasici care abia au început să folosească rețelele sociale după ani de reticență.

Această abordare face ca oamenii să rămână pe profilul lui, deoarece reușește să combine într-un mod echilibrat elementele politice cu trendurile vizuale actuale, care rezultă într-un conținut autentic și atractiv.

De asemenea, Mamdani îmbină identitatea sa vizuală online cu meme-uri și videoclipuri clasice, precum cele cu floricele și vreme însorită, tipice postărilor amuzante ale persoanelor mai în vârstă de pe Facebook, gen ”Bună dimineața, spor la cafeluță”. Aceste postări sunt folosite atât pentru satiră, cât și pentru a atrage un public divers, de toate vârstele, pe paginile sale de socializare.

Un videoclip de acest gen, prin care anunță că s-au deschis oficial urnele de vot, a reușit să strângă pe Instagram peste 466.000 de aprecieri și 13,7 milioane de vizualizări.

View this post on Instagram A post shared by Zohran Kwame Mamdani (@zohrankmamdani)

Short-form content: Cum a câștigat teren în campania pentru primăria NY

Chiar dacă identitatea sa vizuală a strâns o comunitate numeroasă pe social media, conținutul video de tip short-form i-a adus succesul în cursa electorală din New York. Noul edil activează în social media de dinainte de a-și anunța candidatura pentru Primăria New York-ului, unde el era specializat în videoclipurile scurte, specifice TikTok, Meta Reels sau Youtube Shorts.

Acesta a fost viral pentru prima oară pe pagina ”Subway Takes”, populară în SUA, în special în New York, deoarece se bazează pe opiniile cetățenilor newyorkezi obținute direct din metrou, un simbol al orașului. Mamdani a fost prezent pentru prima dată pe ”Subway Takes” în iulie 2024, unde a declarat că Eric Adams, fostul primar al orașului New York, făcea o treabă ”oribilă”, ajungând să ”strice orașul” și să crească și mai mult prețurile în deja cel mai scump oraș din America, în timp ce micile afaceri, precum chioșcurile de colț sau tarabele cu mâncare, supraviețuiesc cu greu în ”orașul oportunităților”.

Încă de atunci, oamenii din comentarii susțineau o posibilă candidatură a lui Mamdani, deși acesta nu anunțase încă planurile în acest sens. Videoclipul a reapărut în feed-urile utilizatorilor în perioada campaniei electorale, iar mulți au realizat că acele declarații au reprezentat, de fapt, începutul candidaturii sale.

Unul dintre tipurile de conținut care l-au făcut popular a fost reprezentat de numeroasele voxuri realizate pe străzile din New York, unde locuitorii vorbesc despre cât de scump a devenit să trăiești în oraș sau despre modul în care îi afectează creșterea prețurilor și administrația Trump în cel mai scump oraș din America. Mini-interviurile sunt necenzurate, iar oamenii își exprimă direct frustrarea față de situația în care se află sau față de the struggles of living in the Big Apple, poreclă bine cunoscută a New York-ului.

Un vox pop popular de pe pagina lui a fost făcut în aprilie, în contextul unui meci de fotbal american, unde oamenii au vorbit cu Mamdani despre cât de greu a devenit să îți poți permite ”luxul” de a merge la un meci live. Acest tip de conținut este filmat și editat exact ca cele făcute de influencerii cunoscuți din State, ceea ce îl face ușor de privit, fără a-ți da seama că aceste videoclipuri l-au ajutat pe Zohran la creșterea în sondaje.

A doua apariție a noului primar al New York-ului pe pagina ”Subway Takes” a avut loc în iunie 2025, în timpul campaniei pentru alegerile primare democrate pentru primărie. În cadrul interviului, acesta discuta cu gazda despre experiența de a candida pentru acest post și încerca să dezmintă cele mai cunoscute teorii conspiraționiste legate de campania sa, în timp ce încuraja publicul să îl voteze. Tonul era informal și direct, iar conversația părea una între doi oameni de rând, fără a se resimți superioritatea specifică politicienilor. Videoclipul are peste 15 milioane de vizionări și în jur de 930.000 de aprecieri pe TikTok.

”Ai votul meu dar nici măcar nu sunt din America”

Fast-forward către ultima săptămână de campanie electorală pentru postul de primar al NY, acesta și-a intensificat fluxul de postări și de colaborări cu creatorii de conținut populari din State, în special din oraș. Mamdani a fost prezent aproape non-stop în toate colțurile orașului, derulând campania atât în engleză, cât și în arabă, spaniolă și urdu, unde a evidențiat mesajul prin care susține că New York-ul este construit și susținut de imigranți. Videoclipurile au strâns zeci de milioane de vizualizări și milioane de aprecieri pe TikTok.

@zohran_k_mamdani Juntos vamos a construir la ciudad que merecemos! Y con tu ayuda, voy a seguir aprendiendo español 😉 ¡Puedes votar temprano hasta el domingo y el día de las elecciones es el martes 4 de noviembre! ♬ original sound – Zohran Mamdani

Odată cu creșterea fluxului de informații și interesul internauților față de alegerile din New York, Mamdani a devenit un fenomen global, reușind să atragă milioane de tineri din întreaga lume.

Comentariile de la postările sale de pe toate platformele de socializare sunt pline de oameni care își exprimă susținerea față de el, chiar dacă nu sunt din New York sau din America. Astfel, fenomenul a devenit un meme global, în care fanii lui Mamdani își arată frustrarea că nu pot să-l voteze, ci doar să-l susțină prin creșterea vizibilității online și amplificarea sa în algoritmii internetului.

Cum a ajuns Mamdani să fie promovat de algoritmii rețelelor de socializare preferate de tineri în ultimele zile de campanie

De asemenea, colaborările sale cu alți creatori de conținut din New York au devenit virale în doar câteva zile de la publicare.

Un videoclip realizat de @judgyseries pe TikTok îl arată pe Mamdani povestind despre cum s-a enervat la dezbaterea electorală televizată, când Andrew Cuomo i-a pronunțat greșit numele de mai multe ori. În videoclip, el explică că, din cauza nervilor, și-a silabisit numele de familie în timp ce țipa, pentru a nu-i mai fi pocit numele în timpul dezbaterii live. Videoclipul a adunat 1,2 milioane de aprecieri în mai puțin de două zile de la publicare și peste 6,9 milioane de vizualizări pe TikTok.

Mamdani a mai apărut pe pagina @areyouokayshow, unde a vorbit despre câteva aspecte intime din viața sa, precum faptul că aleargă foarte lent și că a fost campion național la șah în copilărie. Videoclipul a adunat peste 710.000 de aprecieri și aproximativ 4 milioane de vizionări în primele 24 de ore de la publicare.

O altă colaborare cu @rah_money1, proprietarul unei bodegi din New York, cunoscută pentru sandwich-urile rapide și cu peste 5 milioane de urmăritori pe TikTok, îl arată pe Mamdani în ziua votului sunându-l prin video pe Rah în timp ce își comanda un sandwich, apoi venind personal să-și ridice comanda. De asemenea, în seara de Halloween, o susținătoare a realizat un videoclip pe TikTok cu Mamdani, în care amândoi dansează pe melodia ”Telephone” a lui Lady Gaga. Videoclipul scurt a adunat peste 3,5 milioane de aprecieri și aproximativ 18 milioane de vizionări în primele două zile de la publicare.

Emisiunea ”Saturday Night Live”, un show de televiziune american de comedie și satiră politică difuzat în direct în fiecare sâmbătă seara pe postul NBC, a realizat un sketch bazat pe dezbaterea politică dintre candidații pentru primăria New York-ului. Mamdani a fost unul dintre persoanele principale ironizate de actorii emisiunii, iar reacția lui la episodul de sâmbătă seară postat pe TikTok a strâns peste 330.000 de aprecieri și 2.1 milioane de vizionări. Momentul realizat de SNL are peste 9 milioane de vizionări pe Youtube.

Cireașa de pe tort a ultimelor zile de campanie au fost momentele în care Mamdani a fost surprins în mai multe night-cluburi din oraș în weekend, unde mii de tineri l-au văzut dansând lângă DJ. De asemenea, acesta a fost surprins la un concert al artistei PinkPanthress, cunoscută în rândul Generației Z. Videoclipurile postate pe TikTok de tinerii care l-au surprins pe Mamdani în club au adunat zeci de milioane de vizualizări și milioane de like-uri.

Iar asta nu-i tot. Mamdani a desfășurat o campanie lungă pe social media, coordonată de mii de voluntari și foarte bine gândită pentru a atrage, în special, electoratul tânăr și pe cel sătul de politicienii tradiționali și ”plictisitori”. Și a reușit nu doar să atragă cetățenii din New York de partea lui, ci și să oftice oamenii din întreaga lume că nu au un politician atât de cool și activ pe social media, care nu se simte de parcă ar fi un politician, la ei în țară.