Protest, vineri 14 noiembrie, împotriva Liei Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație / ”Vrem revocarea apărătoarei corupților!” / ”Ieșim pentru că Justiția se prăbușește în fața noastră”

Vineri, 14 noiembrie, de la ora 18.30, în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, organizațiile ”Corupția Ucide” și ”Rezistența” organizează un miting de protest împotriva șefei instituției, Lia Savonea.

”România nu mai poate accepta o instanță supremă condusă de o persoană care, ani de zile, a fost asociată cu controverse, presiuni, blocaje și decizii care au slăbit încrederea publică în Justiție. Numirea Liei Savonea la șefia Înaltei Curți nu este o simplă „promovare”, este simbolul capturării Justiției de către un grup mic, dar extrem de influent, conectat la interese politice și la zona corupției de rang înalt.

Noi nu ieșim în stradă pentru un moft. Ieșim pentru că Justiția se prăbușește în fața noastră, iar tăcerea înseamnă complicitate”, anunță organizatorii.

Ei precizează că au cel puțin 11 argumente pentru a cere demisia Liei Savonea.

Comunicatul protestatarilor:

DE CE CEREM PUBLIC REVOCAREA LIEI SAVONEA?

A susținut modificări legislative care au slăbit lupta anticorupție

Savonea a promovat și apărat exact acele modificări ale legilor justiției despre care Comisia Europeană, GRECO, Comisia de la Veneția și magistrații independenți au spus același lucru: favorizează inculpații cu conexiuni politice și reduc eficiența DNA.

Aceste modificări au creat:

* breșe pentru prescripția rapidă,

* portițe pentru tergiversarea proceselor,

* avantaje pentru politicienii cu dosare grele.

Un stat de drept nu se construiește așa.

A transformat CSM într-un instrument politic

În loc să apere independența magistraților, CSM a fost perceput ca fiind aliniat PSD, în perioada în care Savonea domina instituția.

A fost acuzată de:

* blocarea vocilor critice;

* împingerea deciziilor într-o direcție politică;

* marginalizarea reformiștilor.

CSM-ul nu e consiliu de partid. Este prima linie de apărare a independenței justiției.

A intimidat și izolat magistrați incomozi

Judecători și procurori au descris public atmosferă de presiune, telefoane, atacuri în ședințe, marginalizare.

Relatările aparțin:

* Forumului Judecătorilor;

* Inițiativei pentru Justiție;

* presei de investigație.

Un sistem în care magistrații independenți sunt puși la zid NU este democrație.

A condus abuziv CSM

În mandatul ei, CSM a ajuns o instituție paralizată, conflictuală, disfuncțională:

* ședințe blocate;

* ordini de zi modificate arbitrar;

* refuz de punere pe ordinea de zi a unor sesizări;

* decizii trecute fără dezbatere.

Magistrații au spus atunci: „CSM nu mai funcționează democratic.”

A promovat persoane controversate – în special la SIIJ

Insistența dramatică pentru numirea Adinei Florea la Secția Specială, în ciuda opoziției masive din sistem și a avertismentelor europene, a arătat clar intenția: control asupra celor care anchetează corupția.

SIIJ a fost considerată „instrument de presiune” asupra magistraților. Savonea a apărat-o cu orice preț.

A ignorat voința magistraților

În perioada protestelor din 2018-2019, peste 90 de instanțe și parchete au emis avize negative privind modificările legislative. Savonea a votat împotrivă și a tratat protestele ca pe ceva „manipulat politic”.

Nu poți pretinde legitimitate când întorci spatele propriului corp profesional.

Suspiciuni serioase legate de averea personală

Investigațiile jurnalistice au scos la iveală:

* acumulări rapide de avere;

* operațiuni imobiliare neclare;

* tranzacții nedeclarate la timp.

Chiar dacă nu toate au fost clarificate oficial, transparența nu a existat.

Iar pentru funcția nr. 1 în Justiție, asta e inacceptabil.

Decizii judiciare extrem de contestate

Printre cazurile care au șocat opinia publică:

* rejudecarea dosarului Mario Iorgulescu, condamnat la 13 ani de închisoare;

* o condamnare de 8 luni cu suspendare într-un caz de viol asupra unei minore de 13 ani, motivată prin consimțământul vitimei;

Recent:

* Achitarea definitivă a fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, acuzat de luare de mită și trafic de influență;

* Eliberarea fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vlădescu și a fostului președinte Eximbank, Ionuț Costea, condamnați pentru mare corupție;

* Favorizarea infractorului condamnat Dan Voiculescu în dosarul ICA de mare corupție prin atacarea judecătoarei care l-a condamnat la 10 ani de închisoare – Camelia Bogdan;

Cine urmează? Și cu ce costuri pentru noi?

Influențarea completelor în dosare sensibile

Presă:

judecătoare considerate apropiate de Savonea ar fi schimbat completul într-un dosar de mare corupție după o recuzare controversată cu posibil impact asupra prescrierii.

Când completurile se schimbă „din mers”, încrederea dispare.

Procedura sa de numire, contestată

ONG-urile reclamă că procedura de numire a fost pornită în afara termenului legal și cu lipsă de transparență. Declic a contestat în instanță numirea Liei Savonea deoarece aceasta a fost făcută cu 3 luni mai devreme decât termenul legal.

Acesta nu este standardul unei democrații europene.

A compromis Imaginea Justiției

Mandatele ei au fost marcate de:

* scandaluri;

* tensiuni cu instituțiile europene;

* polarizare totală a sistemului;

* prăbușirea încrederii publice.

Justiția nu are voie să fie un scandal ambulant.

Contextul exploziv: PRESCRIPȚIA

În prezent, România asistă la prăbușirea dosarelor de corupție din cauza haosului legislativ creat între 2018-2022. În timp ce Germania are un sistem clar, eficient, cu întrerupere automată a prescripției, în România legea a fost lăsată în aer.

De aici:

Mii de dosare care riscă să se stingă în sertare.

În acest context, două judecătoare curajoase au fost scoase din complet într-un dosar de corupție pentru că voiau să întrebe Curtea de Justiție a UE cum trebuie aplicată prescripția.

Pentru a nu „deranja” mecanismul de salvare a inculpaților.

Exact aici suntem:

La marginea unui colaps.

Ce le spunem magistraților tăcuți?

Dacă voi, cei din sistem, tăceți în fața abuzului, presiunilor și manipulării, înseamnă că o acceptați. Dacă nu vă luați propria instituție înapoi, o vor lua alții și o vor folosi împotriva voastră.

CEDO spune clar:

„Magistrații au dreptul la liberă exprimare atunci când semnalează disfuncții ale sistemului.”

Așa că nu tăcerea apără Justiția.

Tăcerea apără corupția.

DE ACEEA CEREM PUBLIC:

REVOCAREA LIEI SAVONEA din fruntea Înaltei Curți de Casație și Justiție!!

Vrem:

* o Justiție independentă;

* transparentă;

* europeană;

* orientată către adevăr, nu către protejarea celor privilegiați.

Ne vedem în stradă pe 14 noiembrie, începând cu ora 18:30, la ÎCCJ!!

Pentru Justiție.

Pentru România.

Pentru viitorul în care legea chiar se aplică.