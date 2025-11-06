G4Media.ro
Dreptul la avort este amenințat în Europa, alertează Amnesty International / În…

sarcina test de sarcina gravida avort
Foto: 69594576 © Ocusfocus | Dreamstime.com

Dreptul la avort este amenințat în Europa, alertează Amnesty International / În România, numărul „foarte mare” de doctori care refuză să practice avorturi din motive personale sau religioase compromite accesul la această procedură

Diferite obstacole restricționează accesul femeilor la avort în Europa, un drept pe care anumite mișcări încearcă să îl restrângă, alertează joi Amnesty International, care publică un raport în care analizează situația din aproximativ patruzeci de țări, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

În ciuda reformelor juridice menite să facă avortul mai accesibil în diferite țări europene, „numeroase obstacole administrative, sociale și practice” rămân în calea accesului la această procedură, explică Amnesty International.

În mai mult de zece țări – precum Germania, Austria și Bulgaria – costul întreruperii voluntare a sarcinii (IVG) poate fi „prohibitiv” atunci când nu este acoperit de sistemul de sănătate.

În unele țări, precum Italia, Croația și România, numărul „foarte mare” de profesioniști din domeniul sănătății care refuză să practice avorturi din motive personale sau religioase compromite accesul la această procedură.

Albania, Belgia, Ungaria, Letonia, Portugalia… Cel puțin o duzină de țări impun „cerințe preliminare nejustificate din punct de vedere medical”, cum ar fi o perioadă de așteptare sau o consultație de consiliere, „care pot duce la întârzieri în acces”, deplânge Amnesty International, care solicită guvernelor europene să „ia măsuri pentru a garanta accesul egal și universal” la întreruperea voluntară de sarcină.

Conform Amnesty International, au existat tentative politice de restricționare a accesului la avort, în special în Parlamentul din Slovacia.

Prezența militanților „agresivi” anti-avort în apropierea instituțiilor specializate în sănătatea sexuală și reproductivă constituie, de asemenea, „un obstacol din ce în ce mai frecvent” în calea avortului, indică asociația, care a identificat cazuri în Polonia și Austria.

Centrele de planificare familială din Franța și centrele de consiliere obligatorie din Germania au fost atacate de grupuri ostile avortului.

„Grupurile anti-drepturi dispun de mijloace din ce în ce mai importante și reușesc să exercite presiuni asupra guvernelor”, a declarat pentru AFP Lola Schulmann, responsabilă cu advocacy în domeniul justiției de gen pentru Amnesty International Franța.

„Este necesar să se acorde asociațiilor mijloace financiare pentru a combate această ofensivă”, a adăugat ea, apelând la liderii europeni să „ia măsuri” împotriva amenințării și să „favorizeze accesul la avort pentru toate femeile”.

