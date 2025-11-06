Petiție împotriva modernizării Parcului IOR din Sectorul 3: „Nu dorim fântâni muzicale și spații comerciale” / Consultare publică, joi, de la ora 17

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste 5.700 de persoane au semnat o petiție prin care cer Primăriei Sectorului 3 să renunțe la proiectul de modernizare a Parcului IOR, pe motiv că acesta ar putea afecta caracterul natural și liniștit al zonei verzi. Inițiativa aparține grupului civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure”, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

Semnatarii susțin că planul de „regenerare urbană” propus de autorități ar transforma parcul într-un spațiu comercial și recreativ excesiv, în loc să mențină funcția sa de refugiu natural pentru locuitori.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu vrem un mall în aer liber. Nu dorim fântâni muzicale, zone comerciale și instalații care poluează fonic și vizual. Parcul IOR este un ecosistem, nu un decor pentru divertisment”, se arată în textul petiției.

Comunitatea se opune introducerii: fântânilor muzicale și jocurilor de lumini, sistemelor de sunet ambiental, noilor zone comerciale și târguri permanente, pistelor din beton și platformelor extinse, iluminatului artificial excesiv.

Semnatarii susțin că astfel de intervenții ar afecta biodiversitatea și ar reduce zonele liniștite, umbroase și naturale din parc.

Consultare publică joi, la Primăria Sectorului 3

În acest context, astăzi are loc o consultare publică organizată de Primăria Sectorului 3, la care sunt invitați să participe locuitorii, organizațiile civice și specialiștii interesați.

Mai multe grupuri civice atrag atenția că documentația completă a proiectului nu a fost publicată, ceea ce îngreunează participarea informată.

Primăria Sectorului 3 anunţa la finalul lunii octombrie că joi, 6 noiembrie, în Sala Consiliului Local Sector 3 (Calea Dudeşti nr. 191) va avea loc o consultare publică privind regenerarea urbană şi viitorul parcurilor din sector.

La această întâlnire sunt invitaţi să participe locuitorii Sectorului 3, reprezentanţii societăţii civile, ai asociaţiilor de mediu şi ai organizaţiilor comunitare.

Agenda întâlnirii vizează:

Parcul Pantelimon (începând cu ora 16:30),

Parcul IOR (ora 17:00),

Parcul Gheorghe Petraşcu (ora 17:30),

Parcul Titanii (ora 18:00).

„În cadrul acestei întâlniri vor fi prezentate rezultatele chestionarului public privind nevoile comunităţii, precum şi conceptul şi funcţiunile propuse pentru principalele spaţii verzi vizate de proiectele de regenerare. (…) Consultarea se desfăşoară în spiritul principiilor Noului Bauhaus European – Frumos. Sustenabil. Împreună, urmărind implicarea activă a cetăţenilor în procesul de planificare urbană”, informa autoritatea locală.