Brand Power Summit 2025: Comunicarea cu sens incepe aici (Parteneriat)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consumatorii de astazi nu mai cauta doar produse, ci branduri care se implica, construiesc relatii de incredere si inoveaza in mod constant. Responsabilitatea si inovatia devin astfel elemente cheie de diferentiere, iar comunicarea autentica si creativa este forta care separa promisiunile goale de actiunile reale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe 11 noiembrie, la Terra Events din Bucuresti, are loc noua editie Brand Power Summit, locul unde liderii din comunicare si marketing redescopera sensul real al influentei pe care o au cu adevarat in societate. Vom explora cum pot companiile sa transforme valorile in experiente, cum pot vorbi sincer cu publicul si cum isi mentin relevanta intr-o lume plina de zgomot.

Aici vei gasi inspiratie, idei curajoase si oameni care cred in puterea schimbarii prin branduri responsabile. Pe scena conferintei vor fi prezenti: Anca Ungureanu (Marketing & Communication Director, UniCredit Bank), Bogdan Naumovici (Managing Partner, 23 Communication Ideas), Alexandra Olaru (Director Legal & External Affairs, Vodafone Romania), Valentina Vesler (Head of PR & Communication, AQUA Carpatica), Cristiana Belodan (Managing Director, MullenLowe Romania), Razvan Matasel (Head of Strategy, Publicis Romania), Monica Jitariuc (Communication Consultant & Trainer), Alexandru Oancea (Marketing & Market Development Manager, Veka Romania), Mugur Patrascu (Partner, Sunshine The Agency), Simona Firtat (Corporate Affairs & Engagement Director, L’Oréal Romania), Valentin Vacarus (Partner, Godmother), Radu Pilat (Founder & CEO, Heist Industries), Andra Constantinescu (Senior Account Director, Kantar Romania) si Ileana Cocias (Chief Strategy Officer, Aggero).

Editia din acest an se incheie cu un moment special. Ultima sesiune a conferintei transforma interactiunea din sala intr-un laborator de idei. Profesionisti din marketing si comunicare vor raspunde live curiozitatilor participantilor, oferind perspective practice si solutii bazate pe experienta, nu pe teorie. Brand Power este spatiul unde se clarifica dilemele, se nasc idei si se inspira actiuni reale.

Detalii despre vorbitorii invitati si agenda evenimentului sunt disponibile pe www.brandpower.ro.

Inscrierile se pot face la un pret special, folosind codul BP25, in pagina www.brandpower.ro/participare/#up.

Brand Power Summit 2025 este organizat de Evensys, in parteneriat cu Lidl Romania, cu sprijinul AQUA Carpartica, UniCredit Bank, CyberEvent, Tchibo, Asociatia V3 si Maidan.