VIDEO | Un cuplu de români care s-a cunoscut în L.A. produce ulei de măsline în nordul Italiei, după ce a cumpărat o casă în zonă
„Când ne-am întâlnit acum 4 ani în Los Angeles, nimeni nu ar fi anticipat că vom da viața metropolitană pe liniștea unui sat cochet din nordul Italiei și nici experiențele noastre profesionale pe prospețimea gustului de ulei de măsline”, spune Alina, una dintre jumătățile cuplului care a creat brandul de ulei de măsline 100 ulivi, din regiunea Veneto, într-o discuție cu G4Food.
