Italia cere Băncii Centrale Europene să „slăbească” moneda euro pentru a stimula exporturile, după ce instituția financiară europeană a menținut dobânda de referință la 2%

Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a cerut vineri Băncii Centrale Europene (BCE) să reducă dobânzile pentru a „slăbi euro” şi a stimula exporturile, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

BCE a decis, joi, să menţină nemodificată dobânda de referinţă la 2%, pentru a treia şedinţă consecutivă.

„Un dolar din ce în ce mai slab şi un euro din ce în ce mai puternic pun exportatorii noştri în dificultate, pe lângă tarifele vamale”, a declarat Tajani într-o conferinţă de presă comună cu comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, aflat în vizită la Roma.

„Sper că şi Banca Centrală Europeană va începe să ia în considerare, aşa cum face la Rezerva Federală a SUA, o nouă reducere a ratelor dobânzilor, dar şi o nouă achiziţie de datorii pe piaţă, pentru a oferi mai multă lichiditate şi a reduce puterea euro”, a continuat ministrul italian de externe.

„În caz contrar, situaţia devine din ce în ce mai dificilă pentru exportatorii noştri, iar costul diferenţei dintre dolar şi euro riscă să fie chiar mai mare decât tarifele”, a declarat Antonio Tajani.

Italia, al treilea cel mai mare exportator european de bunuri către Statele Unite, ar putea vedea cum vânzările sale spre SUA scad cu 16,7 miliarde de euro pe an, în special pentru maşini-unelte, băuturi şi automobile, potrivit federaţiei patronale italiene Confindustria.

Pentru Antonio Tajani, acordul privind un tarif general de 15% cu Statele Unite „este un acord bun”. „Cu toate acestea, dacă americanii continuă să scadă valoarea dolarului, chiar şi acest acord bun riscă să fie subminat pe un alt front”, a subliniat Tajani.

„Nu m-aş plânge prea mult de creştere în acest moment", a spus Christine Lagarde, citând datele preliminare publicate joi de Eurostat, care arătau că economia zonei euro a crescut cu 0,2% în trimestrul al treilea, o performanţă peste aşteptări.