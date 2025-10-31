Furie în Italia după scandări fasciste ale aripii de tineret a partidului Giorgiei Meloni

Un videoclip cu scandări fasciste intonate în faţa sediului din oraşul Parma al partidului şefei guvernului italian, Giorgia Meloni, a provocat indignare în rândul opoziţiei italiene, relatează vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Videoclipul, publicat vineri de ziarul La Repubblica, arată tineri cântând imnul fascist „Me ne frego” (Nu-mi pasă).

Potrivit presei italiene, sediul din centrul Parmei este folosit şi de Tineretul Naţional (GN), aripa de tineret a partidului de extremă dreapta Fratelli d’Italia (FdI, Fraţii Italiei) al lui Meloni.

Aripa de tineret a fost plasată sub supraveghere specială din partea conducerii partidului ca răspuns la videoclip, a precizat La Repubblica.

Videoclipul a fost înregistrat pe 28 octombrie, aniversarea preluării puterii de către fasciştii lui Benito Mussolini, în 1922.

În videoclipul de 30 de secunde, se pot auzi tineri cântând refrenul cântecului, care se referă la triumful Cămăşilor negre, forţa paramilitară a fasciştilor lui Mussolini. La sfârşitul videoclipului, se aud de mai multe ori strigăte de „Duce”, referindu-se la liderul fascist.

Politicieni din partidele de opoziţie şi-au exprimat indignarea.

Primarul oraşului Parma, Michele Guerra, a subliniat că „Parma nu va accepta nici acum şi niciodată propaganda patetică a unui timp trecut şi teribil”.

Asociaţia din regiunea Emilia-Romagna a social-democraţilor din Partito Democratico (PD) a condamnat, de asemenea, incidentul în termenii cei mai duri.

Lidera PD, Elly Schlein, s-a întrebat la rândul ei, potrivit ANSA, dacă premierul va păstra tăcerea cu privire la acest incident, după ce i s-a reproşat că nu ar fi condamnat astfel de episoade anterioare care au implicat GN.

„Este foarte grav. Aşteptăm o distanţare din partea prim-ministrului Giorgia Meloni. Sau poate va păstra tăcerea şi de data aceasta. Cine ştie”, a comentat Schlein.

În iulie anul trecut, Meloni a condamnat un episod anterior de remarci fasciste, antisemite şi rasiste ale unor membri ai GN la Roma, dar criticii au susţinut că nu a fost suficient de clară.