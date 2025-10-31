G4Media.ro
Grindeanu își întețește atacurile la Bolojan pe măsură ce se apropie congresul…

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Grindeanu își întețește atacurile la Bolojan pe măsură ce se apropie congresul PSD la care candidează singur: Este inadmisibil ca de trei zile să nu iasă nimeni să spună ceva despre diminuarea trupelor americane. La guvern se tace în acest moment

31 Oct

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și unic candidat la congresul de săptămâna viitoare, și-a întețit atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan. El a lansat vineri două noi atacuri politice, din Hunedoara și Timișoara, la colegul său de coaliție.

”Este inadmisibil ca de trei zile, de când avem acest anunț privind o diminuare a trupelor americane în România, să nu iasă nimeni să spună ceva. La guvern se tace în acest moment. Nu se spune nimic. Românii au dreptul să știe în ce situație suntem și care sunt planurile de viitor. Iar premierul are obligația să vină în fața Parlamentului și să anunțe ce va face România, stat membru NATO, în perioada următoare pentru a fi la același nivel de securitate și siguranță, mai ales fiind o țara aflată la granița unui conflict”, a spus Grindeanu la Timișoara, potrivit unei postări pe rețelele sociale.

De altfel, PSD, în înțelegere cu AUR, l-au convocat luni în Parlament pe premierul Bolojan pe această temă.

Tot vineri, Grindeanu l-a criticat pe Ilie Bolojan pe tema reformei pensiilor magistraților și pe tema numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

Grindeanu e în campanie electorală internă în PSD, unde candidează singur la șefia partidului.

Sub conducerea sa, PSD a scăzut constant în sondaje.

3 comentarii

  1. Pai, vorbește tu cu Simion, ca el are linie directă cu Trump

  2. Tâlharii pesedeu care jefuiesc averea publică nu pot fi deranjați.

  3. Grindene, bai OUG 13, fa-te ca lucrezi!

