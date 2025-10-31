Digitalizare cu fonduri europene. HP sprijină companiile din sectorul public și privat cu soluții complete de productivitate și colaborare

Fondurile europene sunt o oportunitate pentru digitalizarea companiilor. HP România sprijină efortul de popularizare a acestor oportunități și organizează în mod regulat evenimente dedicate mediului de business. HP România are parteneriate cu autorități publice și organizații private pentru promovarea achizițiilor prin fonduri europene. La nivel național, compania are peste 1.500 de parteneri activi prin care livrează soluții IT către firme și asigură stocurile necesare pentru a răspunde prompt oricăror cereri. De asemenea, companiile pot beneficia de oferte speciale în demersul lor de digitalizare.

”HP are un obiectiv bine stabilit: să impulsioneze și să accelereze transformarea digitală a muncii. Traversăm o perioadă în care angajații își doresc experiențe mai bune de muncă, fie că sunt la birou sau lucrează de la distanță”, spune Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. România. ”Companiile, de orice dimensiune, au nevoie să-și regândească spațiile de lucru, iar HP oferă unul dintre cele mai cuprinzătoare portofolii de soluții bazate pe inteligență artificială. Suntem pregătiți să răspundem nevoilor companiilor din România, care au oportunitatea de a folosi fonduri europene pentru a se digitaliza și a da un impuls dezvoltării lor.”

Companiile care au nevoie de echipamente IT trebuie să ia în considerare nu doar nevoile actuale ale afacerii lor, ci și planurile de extindere și dezvoltare pe termen mediu și lung. Astfel, produsele și soluțiile necesare digitalizării trebuie selectate în funcție de câțiva factori, cum ar fi: flexibilitatea perioadei de garanție, perioada de utilizare a echipamentului, funcționalitățile și caracteristicile tehnice. Gama de produse și soluții HP permite companiilor să-și optimizeze fluxurile de lucru, să colaboreze mai eficient și să aibă o performanță mai bună în piață, în contextul unui mediu competitiv de business. HP își actualizează continuu întreg portofoliul, care acum beneficiază de inteligență artificială integrată. AI este un catalizator al transformării modelelor de business.

În România, HP oferă un ecosistem de soluții tehnologice menite să îmbunătățească productivitatea, colaborarea și eficiența operațională. Portofoliul include PC-uri performante, monitoare profesionale, echipamente și platforme de colaborare, imprimante fiabile și aplicații intuitive, concepute pentru a răspunde nevoilor dinamice ale companiilor. În categoria PC-uri, HP ProBook 4 G1 (14” și 16”) este ideal pentru activități de zi cu zi, oferind mobilitate sporită. Este un laptop robust cu AI, cu procesoare Intel Core din generația recentă și memorie RAM configurabilă. HP EliteBook x G1 este un notebook premium, subțire și ușor, cu ecran de înaltă rezoluție, securitate avansată și autonomie extinsă a bateriei.

Dispozitivele de colaborare sunt foarte importante pentru a optimiza și eficientiza spațiile de lucru într-o companie sau organizație. Poly VideoBar X52 AVB cu controller TC10K este un dispozitiv all-in-one pentru săli de mărime medie, care include cameră, microfoane, difuzoare și aplicații video integrate. Tehnologiile audio avansate – NoiseBlockAI și Acoustic Fence – elimină zgomotele nedorite. Are compatibilitate multiplă, fiind certificat pentru Microsoft Teams, Zoom, Google Meet și alte platforme. Gama de imprimante dedicate companiilor este variată și răspunde celor mai diverse nevoi și volume de muncă. HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw, o imprimantă color pentru birouri mici, cu viteză ridicată, calitate profesională a imprimării și conectivitate flexibilă sau HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw, imprimantă performantă pentru volume mai mari, cu duplex automat, funcții avansate de securitate și compatibilitate cu soluții cloud.

Pe lângă hardware și software, HP oferă o platformă de servicii care beneficiază de suport AI: Workforce Experience Platform (WXP), care de la începutul lunii octombrie este disponibilă și în România. Prin intermediul acestei platforme, echipele IT pot gestiona proactiv dispozitive pe întreg ciclul de viață al acestora. WXP optimizează modul în care sunt utilizate echipamentele în rețeaua în care sunt integrate. Și nu doar echipamentele HP. Toată infrastructura IT înregistrată în rețea poate beneficia de acest suport, cu analize predictive, cu recomandări despre de cum trebuie utilizată în parametri optimi. De asemenea, platforma poate face recomandări de eventuale servicii suplimentare pe care le poate achiziționa compania, la momentul oportun.