Ministrul de Externe: O să vedem o prezență întărită a NATO în România până la sfârșitul acestui an și anul viitor

În interviul acordat Europei Libere, ministra de Externe, Oana Țoiu, spune că decizia Administrației Donald Trump de a nu mai continua dislocarea rotațională în România a aproape o mie de militari nu va vulnerabiliza parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite, potrivit Rador Radio România.

Șefa diplomației române susține la one2one că relația dintre cele două țări este una de încredere care încă se dezvoltă.

Oana Țoiu explică că România își dorește ca firme americane din domeniul apărării să investească pe teritoriul național prin programul SAFE al Uniunii Europene.

România poate accesa peste 16 miliarde de euro prin acest program, care permite și participarea unor entități terțe.

Pe de altă parte, ministra de Externe critică reacțiile Partidului Social Democrat (PSD), aflat în coaliția de guvernare, care a contestat atitudinea Guvernului față de hotărârea SUA.

„Cred că PSD-ul și, de altfel, orice partid matur trebuie să își pună problema și să decidă dacă vrea să fie totuși în coaliția de guvernare sau în opoziție”, spune Oana Țoiu.

În interviul acordat joi pentru Europa Liberă, ministra de Externe vorbește și despre demersurile pentru ca Uniunea Europeană să finanțeze alături de România hubul de securitate al blocului comunitar.

De asemenea, Oana Țoiu explică ajutorul României pentru Ucraina și detaliază discuțiile din ultimele zile cu autoritățile din țara vecină pe tema menținerii școlilor cu predare în limba română.

Cele mai importante declarații

Despre retragerea parțială a trupelor americane din România și parteneriatul cu SUA: „Ce este foarte clar în acest moment și reconfirmat de oficiali americani în fiecare dintre formatele pe care le-am avut, fie conversații bilaterale, fie formatul NATO, este că acest parteneriat este într-un moment de încredere, nu este șubrezit, nu este vulnerabil, este un parteneriat de încredere reciprocă, cu obiective comune de viitor.”

Despre suplimentarea trupelor NATO în România, altele decât cele americane: „Discutăm împreună cu Statele Unite ale Americii, dar și în format aliat NATO, modalitățile în care creștem mai departe capacitatea defensivă, dar și de descurajare. Principalul nostru focus acum este și în zona de apărare aeriană.(…) Până la sfârșitul anului și anul viitor, o să vedem o prezență întărită NATO în România și în special o prezență întărită NATO în ceea ce privește capacitatea de a interveni în cazul în care România ar fi supusă unui risc direct”.

Despre viitorul hub de securitate maritimă a Uniunii Europene la Marea Neagră: „Noi am prezentat nu doar miniștrilor de Externe din Uniunea Europeană, ci și ministrului de Externe al Turciei acest proiect, pentru că este foarte importantă colaborarea dintre Uniunea Europeană și Turcia. (…) Voi merge la Ankara săptămâna viitoare, iar parte din agendă este și hubul de securitate la Maritimă, la Marea Neagră.”

Despre susținerea Ucrainei de către România: „Siguranța noastră este asigurată și de trupele ucrainene care luptă în Ucraina. Pentru România și pentru țările de pe flancul estic, dar și din Uniunea Europeană, este mult mai ușor să susțină apărarea Ucrainei, fie că vorbim de armament, fie că vorbim de eforturi umanitare în ceea ce privește familiile care au ajuns pe teritoriul nostru sau de eforturi comune de sancțiuni asupra Rusiei, decât ar fi vreodată să fim supuși aceluiași risc pe care îl are acum Ucraina.”

Noi trupe aliate vor veni în România

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, explică la one2onecă autoritățile americane și cele române au convenit să comunice împreună anunțul retragerii parțiale a prezenței militare a SUA în România, însă publicarea veștii de către un site din Ucraina a deturnat planul convenit.

„Realitatea este că nicio țară nu poate comunica decizii în numele altei țări. De altfel, în istoria noastră bilaterală (româno – americană, n.red.) parteneriatul strategic s-a construit pe încredere și vrem să-l continuăm așa, ceea ce înseamnă că noi nu vom putea comunica în locul Statelor Unite ale Americii deciziile lor”, spune șefa diplomației române.

Oana Țoiu mai declară că, în România, forțe militare ale SUA rămân prezente în trei baze militare, Deveselu, Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu, iar discuțiile privind apărarea națională cu partenerii de peste ocean vor continua.

„Discutăm împreună cu Statele Unite ale Americii, dar și în format aliat NATO, modalitățile prin care creștem mai departe capacitatea defensivă, dar și de descurajare. Principalul nostru focus acum în zona de apărare aeriană”, continuă ministra de Externe.

În Interviul acordat Europei Libere, Oana Țoiu anunță trimiterea în România de noi trupe aliate, fără să ofere deocamdată alte detalii.

Pe de altă parte, Oana Țoiu critică reacția PSD după anunțul Statelor Unite și mai ales acuzațiile aduse premierului Ilie Bolojan de către președintele social democraților, Sorin Grindeanu.

„Premierul Ilie Bolojan este un premier care are încrederea partenerilor noștri și cred că este riscant și iresponsabil că anumiți politicieni încearcă să îl atace pe premier folosind numele altor țări și vulnerabilizând în discursul public parteneriatul pe care îl avem”, spune Oana Țoiu.

Sorin Grindeanu a declarat că „este inacceptabil” ca populația României să afle despre hotărârea Administrației Trump de diminuare a numărului de soldați din presa străină și l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a dat explicații.

În ce stadiu este înființarea hubului de securitate la Marea Neagră

Uniunea Europeană a decis la începutul acestui an să înființeze un hub de securitate maritimă la Marea Neagră pentru a contracara acțiunile Rusiei în regiune și pentru a proteja infrastructura maritimă critică.

Planul face parte dintr-o strategie mai amplă a UE, prezentată pe 28 mai de șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, pentru a consolida cooperarea cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, R. Moldova, Turcia și Ucraina.

Documentul, intitulat „Abordarea strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre”, consultat de Europa Liberă, spune că Bruxellesul ar trebui să ajute prin „consolidarea capacităților maritime și a facilitatorilor pentru monitorizarea mării, inclusiv pentru observarea unui eventual armistițiu maritim, eforturi de deminare, protejarea infrastructurii critice, patrularea rutelor comerciale maritime, combaterea amenințărilor hibride — cu scopul de a descuraja viitoare agresiuni în regiune și, atunci când condițiile vor permite, de a consolida pacea”.

La Interviurile one2one, ministra de Externe spune că a discutat recent, la Bruxelles, cu omologii din Uniune despre dorința României de a găzdui acest hub.

„În acest format de discuție, Uniunea Europeană însăși, în felul în care creionează bugetul viitor, trebuie să asigure, pe baza acestei importanțe politice acordate viitorului hub de securitate la Marea Neagră, bugetul care să vină ca o investiție a Uniunii Europene, alături de propria noastră investiție în operaționalizarea acestui hub”, detaliază șefa diplomației române.

Pe de altă parte, Oana Țoiu dezvăluie că pe 7 noiembrie va discuta la Ankara, cu omologul turc, Hakan Fidan, despre intenția României de a găzdui hubul de securitate maritimă al Uniunii Europene.

Recent, cei doi miniștri au avut o întâlnire la Bruxelles, care precedă vizita Oanei Țoiu la Ankara.

„Este un efort în care România este nu doar parte, ci lider în asta, în a asigura, în strategia Uniunii Europene, în abordarea strategică la Marea Neagră, decizia politică a existenței acestui hub”, spune Țoiu.

„Noi am prezentat nu doar miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, ci și ministrului de externe al Turciei acest proiect, pentru că este foarte importantă colaborarea dintre Uniunea Europeană și Turcia”, explică ministra de Externe a României.