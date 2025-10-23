Rusia a creat un sistem secret de urmărire a navelor NATO în Arctica, utilizând tehnologie occidentală avansată (anchetă jurnalistică)

Rusia a construit timp de peste un deceniu în mare secret o reţea de supraveghere subacvatică în Arctica, utilizând tehnologie occidentală avansată, pe care o achiziţiona prin companii fantomă din Europa şi Asia, conform unei anchete internaţionale realizate de platforma de investigaţii jurnalistice Russian Secrets Project, dată publicităţii joi, potrivit site-ului United24Media.com, citat de Agerpres.

La această anchetă au colaborat, între altele, Norddeutscher Rundfunk (NDR), The Washington Post, Le Monde, Suddeutsche Zeitung, The Times şi alte publicaţii importante.

Sistemul secret rusesc, cunoscut sub numele de „Harmony”, combină microfoane subacvatice, sonare şi cabluri de fibră optică pentru a monitoriza mişcările submarinelor NATO în Marea Barents şi mai departe.

Conform anchetei, Moscova a utilizat această reţea pentru a-şi proteja submarinele dotate cu arme nucleare – un element central al capacităţii de ripostă a Rusiei – mascându-şi în acelaşi timp importurile de tehnologie printr-o reţea complexă de firme paravan.

În timpul investigării cazului, jurnaliştii au descoperit că Rusia s-a bazat pe echipamente occidentale provenind din SUA, Germania, Norvegia, Japonia şi Canada, achiziţionând în ultimul deceniu sisteme sonar, drone submarine şi cabluri specializate, în pofida sancţiunilor şi restricţiilor la export.

Documentele financiare, dosarele judiciare şi sursele de informaţii examinate de Russian Secrets arată că achiziţiile au fost efectuate în principal prin intermediul Mostrello Commercial Ltd, o companie cu sediul în Cipru, deţinută de cetăţeanul rus Aleksei Strelcenko.

Conform anchetei, Mostrello a acţionat ca intermediar pentru conglomeratul rus din domeniul apărării Kometa, care a supervizat proiectul „Harmony”.

Între 2013 şi 2023, Mostrello şi firmele afiliate au importat tehnologie subacvatică şi nave de cercetare ştiinţifică, refolosite apoi pentru uz militar în apele arctice, în valoare de peste 50 de milioane de dolari.

Printre achiziţii, sisteme de sonare şi cabluri de la producătorul german Norddeutsche Seekabelwerke, sonare avansate de cartografiere a fundului mării de la Innomar GmbH şi roboţi subacvatici capabili să opereze la adâncimi de 3.000 de metri de la Forum Energy Technologies din Marea Britanie.

În 2015, Mostrello a achiziţionat şi echipamente acustice de mare putere de la Kongsberg Gruppen din Norvegia, potrivit documentelor privitoare la aceste tranzacţii analizate de jurnalişti.

„Acesta este efortul Rusiei pentru a reduce capacitatea Americii de a supraveghea zonele din jurul bazelor sale şi de a-i urmări submarinele în locul de desfăşurare”, a declarat Bryan Clark, fost ofiţer al Marinei SUA şi cercetător senior la Institutul Hudson. Sistemul Harmony, a adăugat el, „permite submarinelor nucleare ruseşti să intre şi să iasă din port nedetectate”.

Potrivit investigaţiei jurnalistice, agenţiile de informaţii occidentale, inclusiv CIA, au început să urmărească reţeaua de achiziţii a Rusiei încă din 2021.

În acelaşi an, autorităţile americane au informat oficialii germani despre schemă, ceea ce a dus la declanşarea unei anchete ce a culminat cu arestarea lui Aleksandr Şniakin, un om de afaceri ruso-kârgâz care coordona achiziţiile pentru Mostrello. Şniakin a fost ulterior condamnat în Germania la aproape cinci ani de închisoare.

În pofida restricţiilor de export, înăsprite după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, Mostrello a continuat să cumpere echipamente de la furnizori occidentali, folosind adesea documente false privind utilizatorul final pentru a-şi ascunde legăturile militare.

La sfârşitul anului 2023, Trezoreria SUA a impus sancţiuni împotriva lui Mostrello, Strelcenko şi mai multor companii afiliate pentru „instalarea şi întreţinerea cablurilor submarine pentru autorităţile ruse, inclusiv Ministerul Apărării”.

Analiştii citaţi în anchetă consideră că reţeaua „Harmony” formează acum o barieră de detectare semicirculară de la Murmansk la Novaia Zemlia şi Arhipelagul Franz Josef, unde staţionează Flota rusă a Nordului şi submarinele sale nucleare.

Aparent, sistemul detectează submarinele străine care intră în apele arctice, ghidând în acelaşi timp navele ruseşti prin „coridoare sigure”.

Experţii navali intervievaţi în cadrul acestei anchete au catalogat „Harmony” drept un proiect strategic major modernizat, comparabil cu sistemul american SOSUS (Sound Surveillance System) din perioada Războiului Rece.

„Oferă Rusiei capacitate de avertizare timpurie şi de reacţie într-una dintre cele mai militarizate regiuni de pe Pământ”, remarcă un expert european.

Documentele judiciare şi corporative examinate de jurnaliştii de la platforma Russian Secrets relevă că firmele occidentale au susţinut adesea că nu cunoşteau scopul militar al sistemului. Într-un caz, un producător american a vândut sisteme sonar către Mostrello în baza unui contract redactat parţial în limba rusă, crezând la momentul respectiv că echipamentul era destinat „studiilor ştiinţifice prin cablu în Marea Baltică”.

Potrivit anchetei, monitorizarea mişcărilor navelor achiziţionate de Mostrello a ajutat la conturarea amprentei probabile a sistemului „Harmony”, ce se întinde peste Marea Barents şi Marea Kara şi protejează bazele nucleare arctice ale Rusiei de supravegherea NATO.

„Rusia a recurs la companii europene legale ca puncte de contact pentru a ascunde părţi din lanţul său de aprovizionare”, a declarat viceamiralul Nils Stensones, directorul serviciului de informaţii al Norvegiei, în comentariile citate în anchetă. „Aceasta face dificilă identificarea utilizatorului final real”, spune el.

Anterior, au apărut informaţii potrivit cărora China şi-ar fi accelerat lucrările la un sistem de supraveghere oceanică multistratificat, cunoscut sub numele de „Transparent Ocean strategy”, concepută pentru a urmări submarinele de pe fundul mării până în spaţiu şi pentru a contracara operaţiunile pe mare ale SUA şi ale aliaţilor lor, notează United24Media.com.