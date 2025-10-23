BREAKING Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc

Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc, după sancțiunile impuse de SUA împotriva Rosneft și Lukoil, transmite, citând surse bine informate, agenția Reuters, preluată de BBC.

Companiile petroliere naționale chineze PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil se vor abține de la tranzacționarea petrolului rusesc transportat pe mare, cel puțin pe termen scurt, din cauza îngrijorării legate de sancțiuni, au declarat sursele.

Reuters a tansmis anterior că rafinăriile indiene intenționează să reducă drastic importurile de țiței rusesc.

Decizia vine în contextul în care rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, sunt pe cale să reducă drastic importurile de țiței din Moscova, pentru a se conforma sancțiunilor impuse de SUA în urma invaziei Kremlinului în Ucraina.

Scăderea bruscă a cererii de petrol din partea celor doi mari clienți ai Rusiei va pune presiune pe veniturile Moscovei din petrol și va forța principalii importatori mondiali să caute surse alternative de aprovizionare, ceea ce va duce la creșterea prețurilor la nivel global.

Cele patru companii nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

În timp ce China importă aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol rusesc pe zi pe mare, cea mai mare parte este cumpărată de rafinării independente, inclusiv de micii operatori, deși estimările privind achizițiile rafinăriilor de stat variază foarte mult.

Vortexa Analytics a estimat achizițiile de petrol rusesc de către companiile de stat chineze la sub 250.000 de barili pe zi pentru primele nouă luni ale anului 2025, în timp ce firma de consultanță Energy Aspects le-a estimat la 500.000 de barili pe zi.

Unipec, divizia comercială a Sinopec, a încetat să mai cumpere petrol rusesc săptămâna trecută, după ce Marea Britanie a sancționat Rosneft și Lukoil, precum și navele flotei fantomă și entitățile chineze, inclusiv o importantă rafinărie chineză, au declarat două surse comerciale.

Rosneft și Lukoil vând cea mai mare parte a petrolului lor către China prin intermediari, în loc să tranzacționeze direct cu cumpărătorii, au declarat comercianții.

Rafinăriile independente, între timp, vor suspenda probabil achizițiile pentru a evalua impactul sancțiunilor, dar vor continua să cumpere petrol rusesc, au declarat mai mulți comercianți.

China importă, de asemenea, aproximativ 900.000 de barili pe zi de petrol rusesc prin conducte, toate fiind destinate PetroChina, care, potrivit mai multor comercianți, ar fi puțin afectată de sancțiuni.

India și China ar urma să se orienteze către alte surse de aprovizionare, determinând creșterea prețurilor petrolului nesancționat din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, au afirmat comercianții.