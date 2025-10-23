Prețul petrolului a crescut cu peste 5% după ce Statele Unite au sancționat companiile rusești Rosneft și Lukoil

Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 5% joi, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, după ce SUA au impus sancțiuni împotriva marilor furnizori ruși Rosneft și Lukoil din cauza războiului Rusiei în Ucraina, scrie Reuters.

Sancțiunile ar putea reduce aprovizionarea globală cu petrol, întrucât Rusia era al doilea producător mondial de țiței în 2024, după SUA, potrivit datelor americane din industria energetică.

Contractele futures Brent au crescut cu 3,37 dolari, sau 5,4%, până la 65,96 dolari pe baril, la ora 12:13 p.m. EDT (1613 GMT), în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 3,33 dolari, sau 5,7%, până la 61,83 dolari.

Astfel, ambele referințe pentru țițeiul brut sunt pe cale să înregistreze cele mai mari creșteri procentuale zilnice de la jumătatea lunii iunie și cele mai mari închideri de la 8 octombrie.

„Anunțul sancțiunilor impuse de SUA asupra Rosneft și Lukoil reprezintă o escaladare majoră în ceea ce privește țintirea sectorului energetic al Rusiei și ar putea fi un șoc suficient de mare pentru a transforma piața mondială a petrolului într-una deficitară anul viitor”, a declarat David Oxley, economist șef pentru climă și mărfuri la Capital Economics.

Pe lângă creșterea prețurilor petrolului brut, contractele futures pentru motorină din SUA au crescut cu aproape 7%.

Sancțiunile SUA înseamnă că rafinăriile din China și India, principalii cumpărători de petrol rusesc, vor trebui să caute furnizori alternativi pentru a evita excluderea din sistemul bancar occidental, a declarat analistul Saxo Bank, Ole Hansen.

Mai multe surse comerciale au declarat pentru Reuters că marile companii petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare de la cele două companii aflate acum sub sancțiuni americane, ceea ce a contribuit la creșterea și mai mare a prețurilor.

Ministrul petrolului din Kuweit a declarat că Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol ar fi gata să compenseze orice deficit de pe piață prin reducerea reducerilor de producție.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat însă că va dura ceva timp până când piața globală va putea înlocui petrolul rusesc. El a adăugat că noile sancțiuni impuse de SUA reprezintă o încercare de a exercita presiuni asupra Rusiei și că nicio țară care se respectă nu face nimic sub presiune.

SUA au declarat că sunt pregătite să ia măsuri suplimentare, solicitând Moscovei să accepte imediat un armistițiu în Ucraina.

„Sancțiunile impuse până în prezent de SUA și UE nu au avut practic niciun efect asupra capacității Rusiei de a exporta petrol, așa că ne îndoim că această ultimă rundă va schimba situația. Cu toate acestea, Kremlinul ar putea fi nevoit să recurgă la metode mai complexe pentru a-și transporta petrolul în secret, ceea ce ar duce la creșterea costurilor”, a declarat Pavel Molchanov, analist de strategie de investiții la Raymond James.

Molchanov a menționat că banca de investiții americană „va continua să urmărească această problemă”, deoarece exporturile rusești reprezintă aproximativ 7% din aprovizionarea globală cu petrol.

Marea Britanie a sancționat Rosneft și Lukoil săptămâna trecută, iar Uniunea Europeană a aprobat un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat din Rusia.

UE a adăugat, de asemenea, două rafinării chineze cu o capacitate combinată de 600.000 de barili pe zi (bpd), precum și Chinaoil Hong Kong, o divizie comercială a PetroChina, pe lista sancțiunilor împotriva Rusiei, potrivit Jurnalului Oficial publicat joi.

Impactul sancțiunilor asupra piețelor petroliere va depinde de reacția Indiei și de capacitatea Rusiei de a găsi cumpărători alternativi, a declarat analistul UBS Giovanni Staunovo.

Rafinăriile din India, care au devenit cel mai mare cumpărător de țiței rusesc transportat pe mare la preț redus în urma războiului din Ucraina, erau pregătite să reducă drastic importurile de petrol rusesc pentru a se conforma noilor sancțiuni impuse de SUA asupra Lukoil și Rosneft, au declarat joi surse din industrie, eliminând astfel un obstacol major în calea unui acord comercial cu SUA.

Compania privată Reliance Industries, cel mai mare cumpărător indian de țiței rusesc, intenționează să reducă sau să oprească complet aceste importuri, potrivit a două surse familiarizate cu problema.