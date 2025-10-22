Preţurile petrolului au crescut joi cu peste 5%, după sancţiunile SUA împotriva companiilor ruse Rosneft şi Lukoil

Preţurile petrolului au crescut joi cu aproximativ 5%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, după ce Statele Unite au impus sancţiuni împotriva giganţilor energetici ruşi Rosneft şi Lukoil, ca reacţie la continuarea războiului din Ucraina, transmite Reuters, transmite News.ro.

Cotaţia ţiţeiului Brent au urcat cu 3,44 dolari, sau cu 5,50%, până la 66,03 dolari pe baril, iar cea pentru ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a avansat cu 3,35 dolari, sau cu 5,73%, la 61,85 dolari pe baril, cea mai mare creştere zilnică de la jumătatea lunii iunie.

”Sancţiunile impuse de Washington împotriva Rosneft şi Lukoil reprezintă o escaladare majoră a presiunii asupra sectorului energetic rus şi ar putea transforma piaţa globală a petrolului într-una deficitară anul viitor”, a declarat David Oxley, economist-şef la Capital Economics.

Pe lângă creşterea preţului ţiţeiului, contractele futures pentru motorină din SUA au urcat cu aproape 7%, ducând marjele de rafinare la cel mai ridicat nivel din februarie 2024.

Noile sancţiuni îi forţează pe marii cumpărători de petrol rusesc, China şi India, să caute furnizori alternativi pentru a evita excluderea din sistemul bancar occidental. Surse comerciale au confirmat că marii producători de stat chinezi, inclusiv PetroChina şi Sinopec, au suspendat achiziţiile maritime de petrol rusesc, fapt care a amplificat presiunea asupra ofertei globale.

Ministrul Petrolului din Kuweit a declarat că OPEC este pregătită să compenseze eventualele pierderi de producţie prin relaxarea tăierilor de ofertă, în timp ce preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat că ”nimeni nu poate înlocui rapid petrolul rusesc” şi a acuzat Washingtonul că încearcă să exercite presiune politică.

Analiştii consideră că impactul sancţiunilor va depinde de reacţia Indiei şi de capacitatea Rusiei de a găsi noi cumpărători.

Potrivit UBS, o reducere semnificativă a importurilor indiene ar putea destabiliza fluxurile comerciale globale şi creşte preţurile pentru petrolul din Orientul Mijlociu, Africa şi America Latină.

Săptămâna trecută, Marea Britanie a impus, la rândul său, sancţiuni împotriva Rosneft şi Lukoil, iar Uniunea Europeană a aprobat al 19-lea pachet de măsuri, incluzând o interdicţie asupra importurilor de gaze naturale lichefiate ruseşti şi sancţiuni suplimentare pentru rafinării şi traderi chinezi implicaţi în comerţul cu petrol rusesc.